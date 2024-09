Anche sulle palme il Sindaco di Marsala fa marcia indietro

26/09/2024 09:21:00

E alla fine il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, fa un'ennesima marcia indietro, anche sulle palme del Lungomare Florio che verranno spostate e allontanate dalla strada. All'inizio di settembre sono state piantate le palme lungo il lungomare, dove è in corso il progetto di riqualificazione "Waterfront 1".

Le palme, tuttavia, come già segnalato da TP24, sono state piantate troppo vicino alla carreggiata, creando un potenziale pericolo per la circolazione stradale. A poche settimane dalla loro piantumazione e in seguito alle polemiche sorte a causa dell'evidente pericolosità, il sindaco Grillo, con un video girato direttamente sul luogo, ha annunciato di aver disposto la modifica del progetto, dopo aver ascoltato i cittadini e i consiglieri comunali che ne richiedevano il cambiamento.

Il primo cittadino ha dichiarato che il progetto, nella sua versione attuale, sarebbe già conforme al codice della strada (il che solleva la domanda sul perché modificarlo), ma che, dopo aver "concordato" con i cittadini e i consiglieri comunali, subirà delle modifiche. Queste includeranno l'arretramento delle palme di qualche metro e la realizzazione di un marciapiede di oltre due metri di larghezza accanto alla strada, garantendo così un miglior decoro e una maggiore sicurezza.

In realtà, il sindaco parla di "conciliazione", ma questa, come già accaduto in altre occasioni, arriva solo a cose fatte, dopo che le palme erano già state piantate. Questo certamente comporterà un aggravio dei costi che peseranno sulle casse comunali, e quindi sui cittadini. Ora si attende la nuova ripiantumazione delle palme, un intervento che si sarebbe potuto evitare con un'attenzione maggiore fin dall'inizio, data l'importanza di questi lavori per la città. Qui il video del sindaco.