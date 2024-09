Domani a Trapani torna l'acqua (o almeno così dice il Comune)

26/09/2024 19:25:00

Dopo giorni di disagi dovuti a una grave falla nella condotta di Bresciana, a Trapani si attende per domani la ripresa dell'erogazione idrica in città. I lavori di riparazione, conclusi ieri, hanno permesso di chiudere la perdita con un pezzo appositamente realizzato. Già ieri sono state riattivate le pompe di rilancio per ripristinare la pressione necessaria lungo l'acquedotto di Bresciana.

Il primo turno di distribuzione idrica è previsto per domani, partendo dal centro storico della città, mentre sabato toccherà alla zona di Trapani Nuova. Tuttavia, ci vorranno ancora alcuni giorni prima che l'acqua torni a fluire in tutte le aree della città, poiché le cisterne sono attualmente a secco e la domanda sarà alta dopo quasi una settimana di fermo nell'erogazione.

La riparazione della condotta segna il primo passo verso il ritorno alla normalità, ma i disagi non si risolveranno immediatamente, poiché il ripristino completo del servizio richiederà tempo per soddisfare le esigenze di approvvigionamento dei cittadini.