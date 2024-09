Insolito Marsala: da 2 al 6 ottobre il Festival  tra vino, arte e tecnologia

26/09/2024 20:00:00

Dal 2 al 6 ottobre 2024, Marsala si trasformerà nel palcoscenico di Insolito Marsala, un festival che unisce enoturismo, arte e ospitalità in un'esperienza multidisciplinare. Questo evento mira a celebrare la Sicilia come terra di contaminazioni culturali, con un programma che include conferenze, degustazioni, cene esclusive, spettacoli e tanto altro.

Arte e futuro nel cuore di Marsala

Durante Insolito Marsala, le strade della città si riempiranno di arte e colori, con installazioni che reinterpretano i paesaggi siciliani in chiave moderna, proiettandosi verso il futuro. Tra le iniziative artistiche in corso, c'è quella curata dal collettivo Interno Undici, che sta rigenerando gli spazi urbani attraverso la street art. Il festival, però, non si limita a guardare al presente: esplora anche il futuro, con un focus sui cambiamenti nel settore del vino, del turismo e della gastronomia.

L'attrazione più avveniristica dell'evento sarà Twine, il primo gemello digitale in Italia di un cortile e di un’enoteca. Questa replica virtuale di Palazzo Fici, sede del Museo del Vino, potrà essere esplorata durante il festival in modalità immersiva, creando una fusione tra mondo reale e digitale, come se si trattasse di un vero e proprio videogioco.

L'incontro con Stefania Auci

Un altro evento imperdibile sarà l'incontro con Stefania Auci, autrice del bestseller I Leoni di Sicilia. Il 3 ottobre, presso il Complesso Monumentale San Pietro, l’autrice presenterà la famosa saga dei Florio, una delle famiglie più influenti della storia siciliana, con uno sguardo sulla loro eredità culturale ed economica.

Degustazioni uniche e innovazioni a tavola

Il festival si pone come un punto di incontro tra tradizione e innovazione culinaria, coinvolgendo produttori locali e partner di prestigio come Parmigiano Reggiano e Mozzarella di Bufala Campana. I visitatori potranno partecipare a degustazioni esclusive presso Palazzo Fici, dove il dialogo tra i sapori siciliani e quelli nazionali prenderà vita in maniera inedita.

Durante la manifestazione, diversi locali di Marsala offriranno menù speciali. Dal Panificio Ragona, con la sua arancina rivisitata, alla pizza "Insolito" servita presso la Pizzeria Grano, i sapori tradizionali verranno rielaborati con un tocco creativo. Non mancheranno proposte sorprendenti come l'aperifish alle Saline Genna o le delizie dolci proposte da Oasi Bar, che spaziano dall’arancina dolce al caramello salato.

Eventi esclusivi: tra aperitivi sul mare e tour al tramonto

Due anteprime daranno il via al festival il 27 e 28 settembre: un aperitivo sul mare all’Anita Lounge Bar e un tour in barca al tramonto sulla Laguna dello Stagnone. Durante i giorni del festival, ci saranno poi cene e aperitivi in location suggestive come le Saline Genna, il ristorante Le Lumie e Cinque Palme, che accoglieranno gli ospiti con performance artistiche, mixology contemporanea e musica dal vivo.

Sostegno al Territorio e Partner Locali

Insolito Marsala sottolinea l’importanza della collaborazione con il territorio: i relatori del festival saranno ospitati nelle strutture offerte dall’Associazione Strutture Turistiche di Marsala (AST). L'evento è patrocinato dal Comune di Marsala e dall'Assemblea Regionale Siciliana, con il supporto della Strada del Vino di Marsala e altri sponsor locali, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione del festival.

Insolito Marsala si preannuncia quindi come un evento che non solo celebra la tradizione e l'innovazione, ma crea una nuova sinergia tra cultura, territorio e tecnologia, proiettando Marsala nel futuro del turismo e dell’enogastronomia.