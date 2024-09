Due incidenti in centro a Marsala: un ferito trasportato in ospedale

26/09/2024 15:06:00

Due incidenti stradali si sono verificati oggi, 26 settembre 2024, in pieno centro a Marsala, all'intersezione tra la strada che proviene dalla Chiesa di San Matteo e via Amendola. Questo punto della viabilità urbana è stato teatro di due sinistri nell'arco della stessa mattinata.

Il primo incidente, avvenuto in mattinata, ha coinvolto due automobili: una proveniente da via Amendola e l'altra dalla direzione della Chiesa San Matteo. Fortunatamente, i conducenti sono riusciti a risolvere la situazione in maniera pacifica, trovando un accordo senza bisogno dell'intervento delle forze dell'ordine.

Il secondo incidente, invece, è stato ben più serio. Un giovane, a bordo di una moto, stava percorrendo via Amendola in direzione di Porta Mazara, quando uno scooter proveniente dalla Chiesa di San Matteo si è immesso sulla strada senza rispettare la precedenza, tagliandogli la strada. L'impatto ha fatto perdere il controllo del mezzo al motociclista, che è finito a terra.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente una pattuglia della Polizia per i rilievi del caso e un’ambulanza del 118. Il giovane, che non era in grado di muoversi a causa delle contusioni riportate, è stato trasportato in ospedale. Sebbene non ci fossero segni di sangue sulla strada, le ferite riportate hanno reso necessario il trasporto per accertamenti.

Un problema ricorrente su questa intersezione è la mancata osservanza dello Stop da parte di chi proviene dalla Chiesa di San Matteo. Spesso gli automobilisti non prestano la dovuta attenzione a chi ha la precedenza scendendo da via Amendola, contribuendo così a incidenti come quelli di oggi.