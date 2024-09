PNRR nel Trapanese: progetti in corso per 199 milioni tra infrastrutture e ferrovie

26/09/2024 19:00:00

Si è svolta ieri in Prefettura una nuova riunione della Cabina di Regia per fare il punto sui progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) legati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in provincia di Trapani.

Presieduto dal Prefetto Daniela Lupo e coordinato dal Vice Prefetto Vicario, l'incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti di vari enti tra cui Regione Siciliana, Ferrovie dello Stato e Sicilia Acque, oltre agli organismi responsabili per la supervisione dei fondi pubblici.

Durante la riunione è stato fatto il punto sui principali progetti in corso, per un valore complessivo di circa 169,7 milioni di euro. Tra questi, spiccano gli interventi per migliorare il sistema idrico della Sicilia sud-occidentale, il potenziamento delle infrastrutture del porto e dell'area industriale di Trapani, l’elettrificazione della linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo e un nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Trapani-Birgi e la rete ferroviaria nazionale.

Nella prima parte di ottobre, è prevista la discussione su altri progetti, tra cui la riqualificazione del quartiere popolare "Rione Cappuccinelli" a Trapani, finanziata con 30 milioni di euro.

In totale, sono sette i progetti PNRR del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in provincia di Trapani, per un valore complessivo di 199,7 milioni di euro.

L'incontro odierno segue quello del 19 settembre, dedicato ai progetti PNRR nell’ambito sanitario, e rientra in una serie di incontri della Cabina di Regia, che ha monitorato fino a oggi 113 progetti in diversi settori, per un valore complessivo di oltre 153 milioni di euro.

Particolare attenzione è stata posta anche alla legalità e alla prevenzione antimafia, con l'applicazione di specifici protocolli per garantire la trasparenza e la sicurezza nell'attuazione degli interventi.