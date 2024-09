Trapani: il PD accusa Fileccia di fomentare odio sui social, il consigliere risponde

26/09/2024 06:00:00

Con una nota congiunta, la consigliera Marzia Patti e la segretaria cittadina del PD, Astrid Di Pasquale, hanno richiamato l’attenzione sull'uso scorretto dei social media e sull'importanza di una "buona politica" che non scada nella propaganda. Il riferimento, pur non esplicitato, sembra indirizzato al consigliere Tore Fileccia, noto per la sua attività sui social come principale oppositore del sindaco Giacomo Tranchida.

Nella loro dichiarazione, Patti e Di Pasquale denunciano attacchi strumentali e personali che, a loro avviso, non contribuiscono al buon governo della città: "Da mesi assistiamo a continui attacchi strumentali rivolti a persone o forze politiche che nulla hanno a che fare con il buon andamento della città di Trapani. Troppo spesso, questi attacchi hanno il solo scopo di screditare individui e alimentare malcontento. Trapani ha bisogno di politica vera, non di querelle sui social. La città e il suo futuro non si costruiranno sul numero di like o follower ottenuti con video o post falsi e tendenziosi."

Secondo le due esponenti dem, l'uso improprio dei social sta deteriorando il dibattito politico, distogliendo l'attenzione dai veri problemi della comunità:

"La politica si sta ammalando, concentrata più sui numeri che sulla sostanza. Stiamo vedendo crescere una politica che parla alle paure e alle insicurezze dei cittadini, incitando all’odio e allontanando le persone dalle buone pratiche politiche. Non è più tollerabile che si continui a diffondere rabbia e intolleranza tramite comunicazioni mirate. I cittadini meritano una politica che guardi al loro benessere, offrendo soluzioni e alternative per il futuro del territorio."

La risposta di Fileccia non si è fatta attendere. In un post sui social, il consigliere ha ironizzato sulle critiche ricevute:

"In risposta al PD che ha emanato l'ennesimo documento sui 'Politici OdiaTori via social', mi verrebbe da dire: da quale pulpito viene la predica? Trapani avrebbe bisogno di politica seria... la loro? E chi dovrebbe portarla avanti, il PD? Lo stesso partito che è in Aula grazie a un solo voto sopra il quorum, grazie al supporto di altre liste come 'Trapani Tua'."

Fileccia ha poi criticato il PD per la proposta di conferire cittadinanze onorarie alle ONG, definendola una mossa politica contro la Lega, partito di Mimmo Turano, alleato della giunta. Ha anche ricordato come in passato il PD chiedesse le dimissioni della Presidente del Consiglio comunale, Bianco, con la quale ora collabora:

"Lo stesso PD che chiedeva le dimissioni della Presidente Bianco oggi ci va a braccetto, presiedendo la Sala consiliare ad ogni seduta. Non accetto prediche da chi razzola male. Dovrebbero pensare meno a me e più a risolvere i problemi della città, causati da loro e dal loro sindaco negli ultimi sei anni."

Il dibattito tra le due fazioni sembra destinato a proseguire, con il rischio di allontanare ulteriormente l'attenzione dai reali bisogni della città.