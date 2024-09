A Castelvetrano non verrà proiettato il film su Messina Denaro

26/09/2024 09:16:00

Castelvetrano, la città natale del boss mafioso Matteo Messina Denaro, ha deciso di chiudere le porte al film "Iddu - L'ultimo padrino", che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 10 ottobre. Lo racconta oggi il Giornale di Sicilia.

La pellicola, diretta da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, racconta alcuni eventi della vita del boss, catturato lo scorso gennaio dopo trent'anni di latitanza, concentrandosi in particolare sul sistema di "pizzini" utilizzato per gestire i suoi affari illeciti.

La decisione di non proiettare il film è stata presa da Salvatore Vaccarino, gestore del cinema "Marconi", l'unica sala cinematografica della città. Vaccarino ha dichiarato di non essere interessato alla pellicola e di non averne fatto richiesta alla produzione. Questa presa di posizione ha suscitato un acceso dibattito in città, alimentato anche dal fatto che il padre di Vaccarino, l'ex sindaco Antonino Vaccarino, era stato condannato per traffico di droga ed era stato coinvolto in un intenso scambio epistolare con Messina Denaro nei primi anni 2000, alla base proprio del film. Sul ruolo di Vaccarino, qui potete leggere un articolo di Tp24.

Qui una scheda del film.

Il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, ha espresso il suo disappunto per la decisione di Vaccarino e ha dichiarato che cercherà di convincerlo a cambiare idea, affinché i cittadini abbiano la possibilità di vedere il film e formarsi una propria opinione.