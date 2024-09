Musica, cibo, cultura: cosa fare l'ultimo weekend di settembre in provincia

28/09/2024 06:00:00

L'ultimo weekend di settembre si presenta all’insegna della cultura, del gusto e del divertimento.

Tra le Giornate Europee del Patrimonio, il Cous Cous Fest a San Vito Lo Capo, le Vie dei Tesori e una miriade di eventi locali, c’è davvero tanto da non perdere. Ecco gli eventi:

SAN VITO LO CAPO - Ultimo weekend per il Cous Cous Fest, che si svolgerà fino a domenica 29 settembre, con un programma ricco di eventi. Il 28 settembre, avrà luogo la Conad Cooking Challenge alle 18:30, seguita dalla finale del Campionato italiano di cous cous Conad alle 20:30. Alle 23:00, sul palco della spiaggia, si terrà il Cous Cous Live Show con BigMama in concerto, con ingresso libero. Il 29 settembre, sempre sul palco della spiaggia, si svolgerà il Cous Cous Live Show con Leonardo Fiaschi, che presenterà lo spettacolo di cabaret e musica “Mai stato io” alle 21:00, con ingresso libero.

GIORNATE DEL PATRIMONIO - Le Giornate Europee del Patrimonio a Trapani e provincia offrono una serie di visite speciali a luoghi storici. Sabato 28 settembre, il Parco di Selinunte organizza due visite serali, alle 20.30 e alle 21.30, al costo simbolico di un euro. Domenica 29 settembre si potrà partecipare a una visita tematica al Museo del Parco Baglio Florio. Sempre sabato 28, il Parco di Segesta offrirà una visita serale alle 21 al Tempio Dorico, mentre domenica si terrà un archeotrekking. Altri siti aperti straordinariamente sabato sera al costo di un euro includono il Museo del Satiro di Mazara del Vallo e il Museo Castello Grifeo di Partanna. Qui maggiori informazioni

LE VIE DEI TESORI - Nel terzo e ultimo weekend delle Vie dei Tesori nel Trapanese, le attività si concludono ad Alcamo, Trapani e Mazara del Vallo, con un unico coupon valido anche per il festival di Marsala (dal 5 al 20 ottobre). Ad Alcamo, sabato alle 9:30 ci sarà una passeggiata archeologica verso le fornaci romane e i ruderi del castello di Monte Bonifato. Altri eventi includono un aperitivo al tramonto alla Tonnara Foderà, accompagnato da canti gregoriani nella Badia Grande. A Trapani, sabato mattina sarà aperta la Cattedrale con il Cristo Morto. Durante il weekend si potrà visitare la bottega dell'artista corallaro Platimiro Fiorenza e la collezione di argenti dei Misteri. La chiesa delle Anime Sante del Purgatorio e la torre campanaria di San Domenico saranno aperte per salire in cima. Inoltre, domenica ci saranno visite teatralizzate a Palazzo D’Alì e passeggiate storiche condotte dal docente Renato Lo Schiavo. A Mazara del Vallo, sabato sera sarà possibile passeggiare nella casbah, mentre domenica mattina si potranno visitare i quartieri storici come San Giovanni e San Francesco. Durante il weekend sarà visitabile la casa-atelier della famiglia Lombardo, oltre ai tesori barocchi della chiesa di San Michele Arcangelo e alla biblioteca del Seminario dei Chierici. Per maggiori dettagli su orari e prenotazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale del festival www.leviedeitesori.com

SELINUNTE - Il Parco Archeologico di Selinunte partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio il 28 e 29 settembre con aperture notturne. Sabato 28, sono previste due visite alla Collina orientale dei templi principali alle 20.30 e 21.30, con un biglietto simbolico di 1 euro. Domenica 29, si terrà una visita tematica al Museo del Parco, il Baglio Florio, per esplorare reperti che testimoniano gli scambi culturali dell'antica città di Selinos. L'iniziativa si inserisce nel tema europeo “Patrimonio in cammino”. Domenica 29 settembre alle 17:30, presso il baglio Florio del parco archeologico di Selinunte, sarà presentato il libro “Don Meli, un profeta dei nostri tempi” di Rita Calapso. Il volume racconta la vita di Baldassare Meli, un prete che ha combattuto contro la pedofilia, la diffusione delle droghe e le ingiustizie sociali. Interverranno monsignor Domenico Mogavero, Veronica Giacchi e Giacomo Bonagiuso, con Rosy Costa come moderatrice e letture di Gigi Borruso.

SEGESTA - Il Parco Archeologico di Segesta partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio il 28 e 29 settembre con aperture notturne. Sabato 28, si terrà una visita speciale al Tempio dorico alle 21, mentre la mattina ci sarà un archeotrekking fino al cantiere di scavo del santuario di contrada Mango, guidato da archeologi. Entrambe le giornate offrono un biglietto simbolico di 1 euro, e sarà possibile visitare la mostra “Texere” di Silvia Scaringella all'Antiquarium.

MARSALA - Il 28 settembre alle 18.00, presso Otium in via XI Maggio 106 a Marsala, Daniela Dioguardi presenterà il libro Vietato a sinistra, ed. Castelvecchi, una raccolta di dieci saggi femministi su temi come la maternità surrogata e l'affido condiviso. Il dibattito vedrà la partecipazione di Luana Zanella, presidente del gruppo Alleanza Verdi Sinistra della Camera, e del giornalista Vincenzo Figlioli.

CASTELVETRANO - Il 28 settembre alle 18.30, presso l'ex convento dei Minimi a Castelvetrano, verrà presentata la terza edizione del PalmosaFest, rassegna di arte e letteratura ideata da Bia Cusumano e diretta da Jana Cardinale. L'evento, dedicato a Rosa Balistreri, proporrà incontri da ottobre a marzo. Durante la serata, interverranno figure istituzionali e la cantante Enza Ienna eseguirà due brani in omaggio a Balistreri.

SALEMI - Sabato 28 settembre si conclude Festa!, il primo meeting dei festival promossi dai comitati e circoli Arci in Italia, con circa ottanta festival partecipanti. L'evento include dibattiti, seminari ed eventi, focalizzandosi su temi come l'accessibilità culturale e la sostenibilità ambientale. Tra gli ospiti ci saranno giornalisti e organizzatori di festival noti, con concerti ed esibizioni programmati nel centro di Salemi e al circolo Peppino Impastato. Festa! è promosso da Arci nazionale, in collaborazione con Arci Sicilia e altri partner.

CAMPOBELLO DI MAZARA - Sabato 28 e domenica 29 settembre si svolgeranno visite guidate gratuite alla chiesa madre di Campobello di Mazara, organizzate dalla Pro Loco “Costa di Cusa”. Le visite del 28 si terranno dalle 16:00 alle 19:00, mentre quelle del 29 si svolgeranno dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 16:30. Durante il tour, i partecipanti potranno scoprire curiosità sulla chiesa, inclusi i resti dell'originaria chiesetta e il pozzo storico. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331.6061729.

SAN VITO LO CAPO - Sabato 28 settembre alle ore 17 a San Vito Lo Capo, durante il Cous Cous Fest, si terrà un talk in piazza Santuario dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo attraverso il 5G. Il pubblico potrà assistere in diretta all'immersione nel sito archeologico delle Macine, con collegamento live tra presentatore, archeologo ed esperto subacqueo.

MISILISCEMI - Domenica 29 settembre, dalle 12:00 alle 22:00, si terrà la seconda edizione della Festa del Vino all’agriturismo Vultaggio a Misiliscemi, organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier di Trapani. L'evento offrirà banchi degustazione con vini, birre, cucina locale e masterclass sul Catarratto e sul Mille e una Notte di Donnafugata. Saranno presenti attività per bambini e diretta musicale di Radio Cuore.



BELICE - Il Belìce ArtBook Festival si terrà il 28 e 29 settembre 2024, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Il tema sarà "Radicamenti", con eventi tra Santa Ninfa e altri luoghi della Valle del Belìce. Il 28 settembre, dalle 10.30 al Museo Nino Cordio, si terranno letture per bambini e dalle 16.00 un talk sul Piano Programmatico della Rete 2024/28. Il 29 settembre, dalle 6.00, partirà il percorso "Sentieri narrativi" al Cretto di Burri, seguito da visite guidate nei musei e aree archeologiche della zona.

CUSTONACI - Sabato 28 settembre, alle ore 10.00, si terrà la XII edizione della "Giornata Tricolore 2024" presso la Sala Conferenze di Villa Zina Park Hotel a Custonaci. Il tema sarà "Il tempo della responsabilità", con focus sulle riforme istituzionali italiane. Salvatore Borsellino riceverà il "Premio per la Cultura della Legalità". L'evento sarà moderato dal giornalista Alberto Samonà, e vedrà la partecipazione di esponenti culturali e istituzionali.

SANTA NINFA - Domenica 29 settembre si terrà la seconda edizione della Festa dell'Agricoltura a Santa Ninfa, dedicata a tradizioni agricole e intergenerazionalità. La giornata inizierà con una sfilata di carretti e cavalli alle 9:30, seguita da mostre, dimostrazioni di antichi mestieri e intrattenimento. Dalle 12:30 apriranno gli stand gastronomici e artigianali, con laboratori didattici per bambini e spettacoli.

BELICE - Il Belìce ArtBook Festival 2024 si svolgerà il 28 e 29 settembre, organizzato dalla Rete Museale e Naturale Belicina, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Il tema di quest'edizione è "Radicamenti", con focus sulla riscoperta dei luoghi culturali della Valle del Belìce. Il festival inizierà a Santa Ninfa con letture per bambini e un talk con esperti del settore. La giornata successiva offrirà visite guidate e eventi in diversi musei e luoghi significativi del territorio.

CALATAFIMI - SEGESTA - Il Comune di Calatafimi Segesta, in collaborazione con il Parco Archeologico di Segesta,organizza la seconda edizione dell'EcoArt Festival che si concluderà sabato 28 settembre. L'evento, dedicato alla promozione della sostenibilità attraverso l'arte, si svolgerà nel centro storico di Calatafimi e nel Parco Archeologico, con concorsi e laboratori sul riciclo creativo. Qui maggiori informazioni sul programma.