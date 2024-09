Trapani, l'INPS accelera le procedure per le pensioni di invalidità

28/09/2024 17:30:00

In risposta alla grave carenza di personale medico nella provincia di Trapani, l'INPS ha attuato un piano straordinario per accelerare gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile. La Direzione Regionale INPS della Sicilia ha già avviato questo intervento in diversi comuni della provincia, riducendo significativamente i tempi di attesa per le visite di valutazione nei territori di Alcamo, Castellammare del Golfo, Gibellina, Partanna, Salaparuta e Santa Ninfa.

Visto il successo dell'iniziativa, la misura è stata estesa ad altri comuni: Calatafimi, Marsala, Petrosino, Poggioreale e Salemi. Gli utenti residenti in queste località riceveranno una lettera di convocazione per le visite che si terranno presso il Centro Medico Legale di Palermo, al fine di ridurre ulteriormente i tempi di attesa e superare le difficoltà operative legate alla carenza di personale medico nella sede di Trapani.

L'obiettivo dell'INPS è riassorbire le criticità gestionali entro il minor tempo possibile, grazie anche all'incremento delle valutazioni mediche sugli atti e a ulteriori misure operative. Il piano resterà in vigore fino alla completa risoluzione delle difficoltà, garantendo la massima assistenza agli utenti interessati.

Durante questa fase, gli utenti potranno ottenere tutte le informazioni necessarie attraverso i consueti canali informativi dell'INPS, inclusi il Contact Center nazionale e gli enti di patronato, che continueranno a fornire il loro prezioso supporto.