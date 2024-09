Trapani Shark - Virtus Bologna, Antonini ce l'ha con gli arbitri

29/09/2024 08:04:00

Nonostante la sconfitta, il Trapani Shark esce dal campo a testa alta, con il bicchiere mezzo pieno, come sottolineato dal coach Jasmin Repesa al termine del match. In una serata ricca di emozioni, la squadra ha saputo tener testa a un avversario di altissimo livello, dimostrando carattere e determinazione.

Il presidente Antonini - che ha esibito un elegante completo color carta da zucchero - ha parlato di una "serata fantastica" nonostante qualche amarezza per alcune decisioni arbitrali che, a detta del club, hanno inciso in momenti chiave del match. Tuttavia, ciò che resta è l’orgoglio per la prestazione dei ragazzi e il supporto di un pubblico straordinario che ha spinto la squadra fino all'ultimo minuto.

Coach Repesa ha espresso la sua delusione per la sconfitta, ma ha voluto riconoscere l'impegno e lo spirito dei suoi giocatori: "Abbiamo tenuto la partita fino in fondo. Peccato per alcune palle perse e la stanchezza che si è fatta sentire. Tuttavia, sono stra-orgoglioso del carattere che i ragazzi hanno messo in campo. Tutta la città deve essere fiera di questa prestazione".

Ora il Trapani Shark guarda avanti, pronto a lavorare sui dettagli in vista della prossima sfida.

Queste le parole di Antonini: "Un arbitraggio nei momenti decisivi ci ha amareggiato e ci ha penalizzato in maniera importante, come dimostra il video".

"Visto questo incredibile errore degli arbitri, credo che, pur essendo una neo-promossa, meritiamo rispetto e applicazione del regolamento. La domanda che mi sono posto è: a cosa serve l'Instant Replay se poi, su un episodio decisivo, non si va a controllare?" Antonini ha voluto anche sottolineare che questo non significa che la squadra avrebbe vinto, ma che avrebbero potuto avere "un'importante occasione per farlo." Il presidente ha concluso dicendo: "Non vogliamo favoritismi, ma nemmeno disparità di trattamento. Speriamo di essere più fortunati nelle prossime partite."