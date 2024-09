Chi è il tuttofare di Matteo Messina Denaro?

29/09/2024 07:44:00

A pochi giorni dall’uscita del film Iddu - L'Ultimo Padrino, dedicato alla latitanza di Matteo Messina Denaro, emergono nuovi retroscena legati alla vita segreta del boss grazie alle rivelazioni di una donna che ha avuto una relazione con lui tra la fine del 2019 e l'aprile 2022. La donna, una 38enne di Campobello di Mazara, ha raccontato agli inquirenti della procura di Palermo alcuni particolari inediti, tra cui il ruolo fondamentale di un uomo chiamato Giuseppe, che la stessa descrive come il "tuttofare" di Messina Denaro.

Giuseppe, secondo le parole di Matteo riportate dall'amante, sarebbe stato una figura chiave durante la latitanza del boss. Persona di estrema fiducia, si occupava di ogni esigenza logistica e personale del capomafia. Giuseppe sarebbe originario di Castelvetrano ed era sposato con Anna, la badante della madre anziana di Messina Denaro. Il suo compito non si limitava solo all'assistenza familiare, ma copriva una vasta gamma di attività quotidiane, facendo di lui un punto di riferimento indispensabile.

Durante la latitanza, Messina Denaro utilizzava l’identità fittizia di Francesco Averna, un medico anestesista in pensione. Questo alias era noto anche alla donna, con la quale intratteneva una relazione. Il boss, con questo falso nome, dispensava consigli medici e farmaci, dimostrando un'incredibile capacità di inserirsi in un ruolo che gli consentiva di muoversi liberamente senza destare sospetti.

Le rivelazioni della donna hanno svelato anche alcuni aspetti della vita quotidiana del boss. La donna ha raccontato di aver frequentato uno dei covi di Messina Denaro, situato in via San Giovanni a Campobello di Mazara. Ha descritto il rifugio come una casa modesta, quasi da "universitario", con libri, cd, una TV, una cucina economica e scontrini sparsi sul tavolo. Non c'erano computer, confermando l'attenzione maniacale del boss nel non lasciare tracce digitali.

Nonostante fosse uno degli uomini più ricercati al mondo, Messina Denaro conduceva una vita apparentemente normale. Frequentava resort, ristoranti e faceva viaggi a Cefalù, Taormina e Palermo. La sua relazione con la donna sembrava quella di una coppia qualsiasi, tanto che i due passarono due notti in un resort dell'Addaura e cenavano spesso insieme in località come Terrasini, Sferracavallo e Mondello. In una di queste occasioni, dopo aver mangiato ostriche, entrambi si sentirono male, ma il "dottor Averna" sapeva esattamente quale medicina prescrivere per risolvere il problema.

A un anno dalla morte di Matteo Messina Denaro, avvenuta nel settembre 2023, le testimonianze e le indagini continuano a gettare luce su una latitanza durata decenni, fatta di complicità, false identità e una rete di supporto che ha permesso al boss di sfuggire alla giustizia per tanto tempo.