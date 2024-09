Cous Cous Fest 2024, vince il Marocco. Ecco la ricetta

29/09/2024 11:11:00

Il Marocco ha conquistato il titolo al Cous Cous Fest 2024, svoltosi a San Vito Lo Capo, vincendo la prestigiosa gara mondiale di questa 27esima edizione. Tra dieci squadre provenienti da tutto il mondo, il team marocchino ha prevalso con una ricetta che ha saputo unire tradizione e innovazione, consolidando ancora una volta la fama di questo Paese nell’arte del cous cous.

Secondo posto per la squadra cinese, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Medici Senza Frontiere, che ha presentato un piatto vegetariano di recupero, simbolo di sostenibilità e solidarietà. Una competizione che ha visto in campo non solo grandi abilità culinarie, ma anche un messaggio di collaborazione e inclusione. In cucina, infatti, hanno collaborato persino Paesi storicamente in conflitto come Palestina e Israele, e Russia e Ucraina, uniti per il valore del cibo come strumento di pace.

Il piatto del Marocco ha conquistato la giuria tecnica per il suo equilibrio perfetto di sapori e la maestria nella lavorazione della semola. Preparato con una selezione di spezie tipiche del Maghreb e accompagnato da un ragù di agnello cotto lentamente, il cous cous marocchino ha saputo esaltare la ricchezza gastronomica del Paese.

L ’Italia, rappresentata dallo chef Antonino Ingargiola, ha ottenuto un meritato quarto posto con una ricetta decisamente innovativa. Il piatto italiano ha messo al centro il concetto di sostenibilità e recupero alimentare, includendo persino frammenti di plastica edibile, un materiale innovativo che punta a ridurre l'impatto ambientale. Nonostante la mancata conquista del podio, la proposta italiana ha destato grande interesse per la sua originalità e il suo forte messaggio di attenzione al pianeta.

Il Marocco ha trionfato alla 27ª edizione del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo con il suo piatto "del venerdì di festa", che combina sapientemente polpa di pollo, verdure, mandorle e cipolla caramellata e speziata. Una ricetta che ha conquistato i giudici per il suo equilibrio tra sapori tradizionali e innovazione.

Ingredienti per 4-6 persone:

Per il cous cous:

380 g di semola di cous cous

olio extravergine di oliva

500 g di acqua

un pizzico di sale

Per il brodo e la carne:

800 g di carne di agnello (o pollo o manzo)

1 cipolla

1,5 kg di carote

2 zucchine

1 rapa rossa

200 g di zucca

150 g di ceci cotti

300 g di pomodori

1 mazzetto di coriandolo fresco

1 mazzetto di prezzemolo fresco

1 cucchiaino di zenzero in polvere

1 cucchiaio di curcuma

sale, pepe, smen (burro salato), olio d'oliva

Procedimento:

Per la carne e il brodo:

In una pentola grande, scaldare 2 cucchiai di olio d'oliva e rosolare i pezzi di carne finché saranno dorati.

Aggiungere la cipolla affettata e continuare la cottura finché diventa traslucida.

Unire le spezie (zenzero, curcuma, smen, sale e pepe) e mescolare bene.

Aggiungere i pomodori tritati e mescolare nuovamente.

Versare 1,5 litri di acqua e portare il tutto a ebollizione. Coprire e lasciar cuocere a fuoco lento per circa 45 minuti.

Aggiungere le verdure e continuare la cottura per altri 30 minuti. Unire le zucchine e la zucca e cuocere per ulteriori 10-15 minuti, finché le verdure sono tenere.

Per il cous cous:

Mettere la semola di cous cous in una ciotola grande e aggiungere olio.

Cuocere la semola nella couscousiera per una cottura a vapore di 30 minuti.

Sgranare il cous cous e ripetere il procedimento per 3 volte. Alla seconda, aggiungere acqua e sale per ottenere una consistenza soffice.

Impiattamento:

Disporre il cous cous in un grande piatto da portata, creando un buco al centro.

Sistemare i pezzi di carne nel buco centrale e versare il brodo e le verdure sopra il cous cous.

Guarnire con uvetta ammollata, mandorle tostate e, a piacere, un uovo di quaglia sodo.