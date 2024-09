Due marsalesi ricevono 500 euro per volo in ritardo Ryanair Trapani Malta

30/09/2024 11:06:00

Due viaggiatrici di Marsala hanno ottenuto un rimborso di 500 euro ciascuna per il ritardo del volo Ryanair Trapani-Malta, avvenuto il 2 giugno 2023. Il volo, che sarebbe dovuto atterrare a Malta alle 08:10, ha invece raggiunto l'aeroporto solo alle 15:30, con oltre sette ore di ritardo. Questo ha causato notevoli disagi non solo alle due donne, ma anche agli altri passeggeri.

A seguito del reclamo, il Giudice di Pace di Trapani ha deciso pochi giorni fa che la compagnia aerea Ryanair dovrà corrispondere la compensazione prevista alle viaggiatrici. Il regolamento comunitario 261/2004, che tutela i diritti dei passeggeri aerei in caso di ritardi prolungati, stabilisce infatti che se il ritardo supera le tre ore, i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria, a meno che non vi siano circostanze eccezionali, come scioperi o condizioni meteo avverse. Nel caso specifico, non c'erano tali circostanze che potessero giustificare il ritardo.

L'assistenza legale è stata fornita da ItaliaRimborso.