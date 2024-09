Trapani, LBA: Antonini inibito già alla prima giornata. Multa da 5mila euro

30/09/2024 21:54:00

Già alla prima giornata di LBA arriva un provvedimento per il presidente del Trapani Shark, Valerio Antonini.

E' stato inibito per 7 giorni: è questo quanto si legge nei provvedimenti disciplinari della FIP per la prima giornata della nuova stagione di Serie A. Il proprietario della squadra - che a fine partita ha fortemente criticato la direzione di gara - è stato sanzionato perché in occasione di un timeout "entrava all’interno del campo di gioco per festeggiare". Inibizione sostituita con 5000 euro di ammenda.

Ecco quanto si legge:

- VALERIO ANTONINI (Presidente TRAPANI SHARK). Inibizione per giorni 7 fino al 06/10/2024 sostituita con ammenda di Euro 5.000,00 perché, in occasione di un time out, entrava all’interno del campo di gioco per festeggiare. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della circostanza aggravante per la carica di Presidente ricoperta. [art. 35,1c RG rec., art. 15,4 RG, art. 21,5a RG]