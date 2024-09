Dalle critiche alle lodi, così Lescano si è preso il Trapani in cinque giorni

30/09/2024 15:00:00

Dai mugugni dei tifosi con tanto di sostituzione contro la Juve Next Gen a cinque gol in due partite, da mercoledì a domenica. E subito ritornato nei cuori dei tifosi.

Così Facundo Lescano si è preso il Trapani, tirando fuori grinta, determinazione e mettendo in mostra tutto il suo repertorio, dal gol di "rapina" al pallonetto da fuori area, passando per la ritrovata freddezza su rigore e sui suoi micidiali colpi di testa.

L'attaccante argentino, strappato in estate alle concorrenti per la promozione in serie B, ha messo alle spalle il periodo no e con la doppietta al Potenza e la tripletta alla Turris e salito in testa alla classifica marcatori del girone C di serie C con sei centri. Perché Lescano aveva anche trovato il gol all'esordio, sul campo del Foggia, anche in quell'occasione di testa e sfruttando una uscita maldestra del portiere di casa.

""I gol fanno piacere" ha spiegato Facundo Lescano che, poi, sembra quasi volersi togliere qualche sassolino dopo i primi accenni di contestazione fino a domenica scorsa. "Quando l'attaccante fa gol diveta forte, una settimana fa ero scarso. Sul rigore, dopo l'episodio della settimana scorsa, ho deciso di calciare forte e alto. Con le vittorie ti sblocchi e quando il gruppo è unito ti esprimi anche meglio. Quando perdi, invece, succede che ti blocchi".