Studenti come tonno in scatola negli autobus di Marsala

30/09/2024 18:10:00

Soliti disagi per gli studenti pendolari di Marsala che prendono gli autobus comunali per andare a scuola ogni giorno.

Bus che al mattino sono sempre super affollati, con problemi di sicurezza non indifferenti.



Come l’autobus che da Petrosino porta gli studenti del versante Sud a Piazza del Popolo a Marsala che poi cambiano mezzo per andare nelle scuole frequentate.

L’autobus è sempre super affollato, “i ragazzi diventano come tonno in scatola” racconta un genitore. “E’ normale che l’autista grida e fa entrare continuamente ragazzi anche se è pieno l’autobus?”. Un solo mezzo, per questa tratta, è poco “ Si aspetta che accada qualcosa di spiacevole per mettere in servizio un altro bus?”.



Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it