Marsala, festeggiano i 40 anni di servizio all'assessorato Agricoltura della Regione Siciliana

30/09/2024 09:17:00

Una ricorrenza speciale ha riunito quest’estate colleghi vecchi e nuovi per i loro 40 anni di lavoro all’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana. Il 2 luglio 1984, Sansone è stata immessa in ruolo, iniziando un percorso di dedizione e professionalità che l’ha portata a condividere esperienze lavorative indimenticabili con tanti colleghi.

L'occasione è stata celebrata con una giornata di festa. Colleghi provenienti dalle province di Palermo, Agrigento e Trapani si sono riuniti per rivivere insieme momenti di lavoro e amicizia, sottolineando quanto siano stati significativi questi quattro decenni di collaborazione.

Tutti hanno espresso grande emozione nel ritrovarsi con coloro con i quali hanno condiviso non solo le sfide del lavoro, ma anche momenti di vita fuori dall’ufficio: "È stata una bellissima giornata – hanno dichiarato – trascorsa insieme ai colleghi dell'Assessorato Agricoltura e Foreste. Abbiamo festeggiato i 40 anni di lavoro, qualche mese dopo l'anniversario ufficiale del 2 luglio 1984, e abbiamo potuto rivivere tanti ricordi lavorativi e personali."

Tra i colleghi presenti a questa importante ricorrenza c’erano Rosalba Sansone, Matteo Galfano, Diego Tranchida, Totò Ciaccio, Walter Martinico, Pina Nizza, Onofrio Tulone, Michele Macaluso, Michele Bono, Giuseppina Nizza, Nino Bongiovi, Mariano Nicolosi, Paolo Campo, Salvatore La Vela, Giuseppe Castellana, Salvatore Ricupati, Vincenzo Di Martino, Agostino Prinzivalli, Maurizio Pascale e Gaetano Gallo.

Per tutti è stato un momento di grande emozione e un’opportunità per rinforzare i legami che vanno ben oltre il contesto lavorativo. Questo evento è stato anche un’occasione per ricordare i tanti cambiamenti affrontati in questi anni. Questi 40 anni di carriera segnano non solo un traguardo professionale importante, ma anche un pezzo di storia dell’Assessorato, che ha visto crescere e consolidarsi un gruppo di persone accomunate da un impegno profondo nel mondo agricolo siciliano.