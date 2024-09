Torna il Festival del Giornalismo Enogastronomico

30/09/2024 09:30:00

Dal 4 al 6 ottobre 2024, il borgo di Galati Mamertino, nel cuore dei Nebrodi, sarà protagonista della nuova edizione del Festival del Giornalismo Enogastronomico, un evento che unisce l’amore per le eccellenze enogastronomiche alla riflessione sul ruolo del giornalismo e dell’informazione nel raccontare e valorizzare il territorio. Il tema centrale di quest'anno è "Il territorio come valore", con un focus su come le identità locali possano diventare leve strategiche per lo sviluppo economico e culturale delle aree interne della Sicilia

Durante i tre giorni del festival, giornalisti, imprenditori, esperti del settore e rappresentanti istituzionali si confronteranno su come il giornalismo possa raccontare il legame profondo tra cibo, territorio e sostenibilità. Attraverso incontri, talk, masterclass e degustazioni, l’evento offrirà spunti per promuovere il futuro delle aree interne, spesso penalizzate da politiche poco lungimiranti.

Il Programma del Festival

Venerdì 4 ottobre

Alle ore 15, il presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Roberto Gueli, inaugurerà il festival, seguito da un dibattito sull'importanza dei progetti per le aree interne. Tra i partecipanti, Maurizio Zingales e Mario Alvano (ANCI Sicilia) e Dario Cartabellotta (Dipartimento Agricoltura della Regione siciliana). Alle 17:00, l'Aperitivo Help offrirà un momento conviviale di discussione su temi di libertà di stampa, con ospiti come l’avvocato Valerio Vartolo e il direttore di TP24 Giacomo Di Girolamo. La giornata si chiuderà con un panel dedicato all’innovazione nell’agroalimentare.

Sabato 5 ottobre:

Il secondo giorno sarà dedicato alle masterclass. Alle 10:00, Giacomo Emanuele (Emanumiele) e Laura Martino (Saporite) guideranno una lezione sul miele, seguita alle 12:00 da una masterclass sull’olio, tenuta da Manfredi Barbera e la giornalista Maria Antonietta Pioppo. Nel pomeriggio, il vino sarà protagonista con il talk “Vino e territorio, una storia” alle ore 15, moderato dalla giornalista Michela Giuffrida, e un approfondimento sulle nuove tendenze del settore enologico.

Domenica 6 ottobre:

L’ultimo giorno si terrà una visita guidata alle eccellenze produttive locali, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra le bellezze naturali e culturali del territorio. Il Festival del Giornalismo Enogastronomico è un’occasione unica per esplorare il ruolo del territorio nell'informazione e nello sviluppo sostenibile delle aree interne. Per maggiori dettagli e prenotazioni alle masterclass, è possibile consultare il sito ufficiale del festival.