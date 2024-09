La Questura di Trapani celebra il Santo Patrono della Polizia San Michele Arcangelo

30/09/2024 16:35:00

Ieri, domenica 29 settembre, la Questura di Trapani ha celebrato con grande solennità la festa di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. La cerimonia religiosa si è svolta nella Chiesa Madre di Santa Maria Assunta a Castelvetrano, dove, a partire dalle ore 11:00, l’Arcangelo protettore delle forze dell’ordine è stato onorato con una messa officiata da S.E. Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo. Alla celebrazione hanno partecipato anche S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani, Mons. Domenico Mogavero, Vescovo Emerito, e il Cappellano della Polizia di Stato, don Antonino Adragna, insieme all’Arciprete di Castelvetrano, don Giuseppe Undari.

La cerimonia ha rappresentato un momento di profonda riflessione e di riconoscimento del ruolo svolto dalla Polizia di Stato nella tutela della sicurezza e della libertà dei cittadini, mettendo in luce la missione di protezione e custodia incarnata dagli agenti, spesso chiamati a intervenire in contesti complessi e pericolosi.

Dopo la funzione religiosa, i festeggiamenti sono proseguiti presso il Teatro Comunale "Selinus" di Castelvetrano. Alla presenza delle autorità locali, dei poliziotti della provincia di Trapani, delle organizzazioni sindacali di polizia e delle sezioni locali dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato (A.N.P.S.), gli studenti dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” hanno regalato ai presenti un toccante concerto, eseguendo brani che hanno arricchito ulteriormente l’atmosfera della celebrazione.

Durante l’evento, il Questore di Trapani, dr. Giuseppe Felice Peritore, ha consegnato onorificenze ad alcuni poliziotti della Questura di Trapani che si sono distinti in servizio. Agli agenti sono stati riconosciuti encomi e lodi per il loro impegno e le loro azioni coraggiose, premiati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il loro contributo alla comunità.

La celebrazione di San Michele Arcangelo ha costituito, come ogni anno, un momento importante per ribadire il profondo legame tra la Polizia di Stato e la cittadinanza, evidenziando il valore del loro lavoro quotidiano volto alla tutela dei diritti e della libertà di ogni individuo.