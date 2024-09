30/09/2024 06:00:00

• Basket: la Trapani Shark perde all’esordio casalingo contro la Virtus Bologna 88-89, ma ha fatto un gran figurone, considerato che ha costretto i vicecampioni d’Italia a “sudarsi” il successo, anzi, sperandoci fino alla fine grazie a una gara condotta sempre con la giusta attenzione mentale, nonostante le difficoltà. L’atmosfera è quella delle grandissime occasioni e Trapani è caricatissima, tanto che alla “palla a due” i granata partono a razzo portandosi sull'11-2 con il PalaShark i cui tifosi non credono ai propri occhi e con la Virtus che fatica ma che recupera prontamente chiudendo il primo quarto sul 25-29. Nella seconda frazione ospiti sugli scudi che si portano sul 29-46 arrivato. Si gioca a ritmi vertiginosi, tanto che Bologna raggiunge quota 50 al riposo lungo. In apertura di terzo quarto i bolognesi riprovano ad allungare, ma Trapani non molla un centimetro, anzi, gioca la sua migliore pallacanestro portandosi a -8 e chiudendo la frazione sul 61-69. La Shark continua a spingere, annullando il vantaggio bolognese e ritornando a comandare l’incontro sul 76-75 con due triple di Notae, il contropiede di Yeboah e il canestro di Robinson, autentico mattatore e autore pure del +5 sull’84-79. Bologna è in difficoltà, ma i vicecampioni d’Italia ritrovano la grinta e con un 6-0 di parziale, tornano a comandare sull’85-86. Poi Yeboah sbaglia da 3, mentre Alibegovic va in lunetta, sbaglia il primo e sull’85-87 Bologna gestisce gli ultimi secondi con Trapani indiavolata che prova in ogni modo a recuperare il pallone. A 6” dalla fine Pajola va in lunetta e realizzando entrambi i tiri porta il punteggio sull’85-89, chiudendo di fatto l’incontro e rendendo praticamente vana la tripla di Robinson sul finale, per l’88-89 con il quale si chiude la gara. I primi due punti della stagione vanno a Bologna, ma Trapani esce tra gli applausi, perché anche se era il prologo, il quintetto di Repesa ha fatto capire che la stagione che attende i granata sarà di altissimo livello. Foto: www.trapanishark.it

• Calcio serie C: il Trapani ha superato 4-0 la Turris conquistando la seconda vittoria consecutiva e portando a cinque la serie positiva, con tre successi e due pareggi. La partita è stata un monologo del Trapani che ha comandato il gioco sin dal primo minuto e non permettendo ai corallini di portare avanti la gara secondo lo schema che si erano prefissati sin dall’inizio. Mattatore dell’incontro è stato Facundo Lescano, il bomber argentino che solo sette giorni addietro era stato criticato dai tifosi per le sue prestazioni poco convincenti, ma che in due gare ha messo a segno cinque reti, due a Potenza nel turno infrasettimanale e tre contro la Turris, sbloccandosi anche dal dischetto. I granata hanno cominciato a martellare sin dall’inizio, trovando il gol del vantaggio dopo 17 minuti su calcio di rigore segnato da Lescano. Il raddoppio è arrivato al secondo minuto di recupero sempre con Lescano che colpisce di testa un perfetto cross di Benedetti. Nel finale, poi, all’88’ i granata calano il tris con Karic in contropiede, insaccando un altro perfetto assist, questa volta di Bifulco, e nei minuti di recupero Facundo Lescano decide di portarsi a casa il pallone e, ancora di testa, firma il poker granata, la sua terza rete nella partita, meritandosi il titolo di miglior giocatore dell’incontro. Per il Trapani una prestazione convincente che sancisce la sua rinascita, come certificato dalla classifica. Perché, in attesa delle ultime gare della settima giornata di campionato, i granata salgono a quota 12, al secondo posto, alle spalle della capolista Monopoli prima con 13, e in un gruppone assieme a Picerno, Benevento, Cerignola e Sorrento.

• Windsurf: trionfo di Silvio Catalano, atleta della Società Canottieri Marsala, ai Campionati del Mondo Windsurfer, che si sono disputati in Spagna, dal 16 al 22 settembre 2024. La prima medaglia d’oro è arrivata nella categoria Slalom, a cui è seguita la medaglia d’argento nel Corse Race, per finire con la medaglia d’oro nella Long Distance e quindi, di conseguenza, 1° Overall. “Sono grato alla Società Canottieri Marsala, che mi ha supportato durante tutta la stagione, prima ai Campionati Italiani, successivamente agli Europei ed infine ai Mondiali dichiara il Campione lilibetano. Penso che ci siamo regalati una stagione da incorniciare. Non avrei mai immaginato di poter vincere così tanto in ciascuna regata, per di più chiudendo da Campione del Mondo Overall (categoria Medio-Leggeri). Posso soltanto ringraziare tutte le persone che mi stanno vicino. Perché il contesto in cui vivo e le persone che mi circondano (pazienti compresi) mi stimolano a dare il cento per cento nella vita sportiva, professionale e relazionale. Grazie di cuore a tutti”.

• Calcio: ecco il consueto punto sul Campionato di Eccellenza. Si è giocata la terza giornata di stagione regolare ed è stata un altra settimana di risultati altalenanti per le cinque squadre della provincia di trapani. Salta subito all'occhio la vittoria del Castellammare Calcio per 2-0 in casa contro il Lascari Cefalù nell'anticipo di sabato. Succede tutto nella ripresa, al 9' con Terranova ed al 24' con Frisella. Tre punti pesanti che proiettano i astellammaresi al secondo posto in classifica con sette punti. Non da meno, anzi con un valore aggiunto decisamente più importante, è la vittoria interna dell'Accademia Trapani per 2-1 nel derby contro il Città di San Vito Lo Capo. Un match equilibrato che alla rete al 17' del primo tempo di Seckan per i padroni di casa, ha visto il pareggio degli ospiti al 42', sempre nella prima frazione, con Awuah. La ripresa sembra destinata alla divisione della posta in palio, quando Todaro, al 41', insacca la rete del vantaggio che fa acquisire all'Accademia tre punti d'oro e la terza posizione in classifica con 6 punti in coabitazione con il Gela. Ottimo pareggio per il Marsala 1912 in trasferta contro la Parmonval che riprende una partita iniziata molto male, grazie alle reti nella ripresa di Pedalino e Vetrano. Gli azzurri così si posizionano da solitari nella parte centrale della classifica con quattro punti. Un match in cui l'indovinato cambio di Mister Brucculeri di Vetrano su Troncoso, ha velocizzato le manovre in attacco dei lilibetani, bloccando la difesa palermitana nell'estremo tentativo di portare a casa l'intera posta in palio ed invece consentendo al veloce attaccante lilibetano di segnare la sua prima rete stagionale. Brutta sconfitta in trasferta a Castelbuono per la Folgore di Castelvetrano. Eppure il match non poteva iniziare nel modo migliore per i folgorini che, nel primo tempo, con Pisciotta e Murania si portavano in doppio vantaggio nei confronti della locale Supergiovane. Padroni di casa che non demordono e riescono non solo a pareggiare, ma a nche a vincere per 3-2 un match che sembrava essere una sconfitta casalinga. Folgore, dopo tre giornate, sempre in fondo alla classifica con zero punti frutto di tre sconfitte. In foto Pietro Vetrano del Marsala 1912, auto del pareggio.

• Volley: È iniziato il countdown per la tappa siciliana del Circuito 2024 del Volley S3 in programma al Parco Archeologico di Selinunte giovedì 3 ottobre. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo appena andata in scena a Matera, approderà, la prossima settimana, nell’incantevole scenario scelto dal Comitato territoriale Fipav, presieduto da Filippo Occhipinti, per promuovere la pallavolo e, più in generale, la cultura sportiva come occasione di aggregazione e di inclusione. L’evento vedrà la partecipazione degli ex campioni, Andrea Lucchetta, master smart coach e tra gli ideatori del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e smart coach, che, insieme ad altri 15 tecnici, coinvolgeranno e faranno giocare i giovani studenti della provincia di Trapani all’ombra dei templi greci, offrendo loro anche la possibilità di conoscere un immenso patrimonio storico e archeologico.