 Volley S3: al Parco di Selinunte arrivano Andrea Lucchetta e Valerio Vermiglio

30/09/2024 22:00:00

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato per la tappa siciliana del Circuito 2024 del Volley S3, in programma giovedì 3 ottobre presso il suggestivo Parco Archeologico di Selinunte. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e reduce da una tappa a Matera, è stato voluto dal Comitato territoriale FIPAV di Trapani, guidato da Filippo Occhipinti, per promuovere la pallavolo e diffondere la cultura sportiva come strumento di aggregazione e inclusione sociale.

Protagonisti d'eccezione della manifestazione saranno gli ex campioni Andrea Lucchetta, ideatore del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale italiana, che insieme ad altri 15 tecnici coinvolgeranno circa 1800 giovani studenti della provincia di Trapani in una giornata dedicata allo sport e alla scoperta del patrimonio storico e archeologico del Parco di Selinunte.

«Abbiamo raggiunto adesioni straordinarie, oltre ogni aspettativa – ha dichiarato Filippo Occhipinti, presidente della FIPAV Trapani – Saranno presenti 1819 studenti, 232 docenti e 20 volontari provenienti dall’ISS “G.B. Ferrigno – V. Accardi” di Castelvetrano e dall’Istituto “S. Calvino - G.B. Amico” di Trapani. Rivolgo un ringraziamento particolare ai dirigenti scolastici, che hanno collaborato in modo straordinario alla realizzazione dell’evento, e alla dirigente dell’USR Sicilia dell’Ambito Territoriale di Trapani Antonella Vaccara, oltre che ai sindaci che hanno patrocinato la manifestazione».

La giornata proseguirà nel pomeriggio con le esibizioni degli atleti di numerose società sportive locali, impegnate da anni nella promozione della pallavolo di base. Tra le società partecipanti, figurano nomi noti nel panorama sportivo locale come la Polisportiva Erice Entello, Pallavolo Marsala, Volley Sport Sciacca e molte altre realtà che da tempo coinvolgono giovani atleti del territorio.

Il direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Felice Crescente, ha espresso grande entusiasmo per l'evento: «Siamo particolarmente felici di ospitare questa manifestazione perché i ragazzi, oltre a giocare e divertirsi alla presenza di campioni come Lucchetta e Vermiglio, potranno godere della bellezza di un luogo magico. Selinunte, nella sua storia millenaria, ha accolto tante attività, anche sportive, nella sua agorà. Vogliamo riportare quello spirito all’interno dell’antica città, con una giornata di sport che possa diventare un appuntamento fisso per promuovere l’arte e la cultura siciliana».

Il Circuito del Volley S3 non sarà solo un’occasione per fare sport, ma anche per sensibilizzare i giovani sull’importanza di uno stile di vita sano. Protagonista di questa iniziativa sarà la Coldiretti, che offrirà ai piccoli pallavolisti una merenda a base di prodotti locali, provenienti dalla rete di Campagna Amica, promuovendo la dieta mediterranea come modello alimentare salutare ed equilibrato.

Il Circuito del Volley S3 si avvale del supporto di numerosi partner nazionali come ESA (Progetto Iride), Decathlon, Parmigiano Reggiano e Rai Kids, e gode del patrocinio dell’ARS, dell’Assessorato regionale al turismo, allo sport e allo spettacolo, e dell’Assessorato regionale ai beni culturali e all’identità siciliana. L'evento è inoltre patrocinato dai Comuni di Castelvetrano, Paceco, Trapani, Marsala, e altri centri della provincia.