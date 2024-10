Campobello, al Cine-Teatro Olimpia presentata la seconda edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia”

01/10/2024 17:20:00

Al Cine-Teatro Olimpia "Gregorio Mangiagli" è stata ufficialmente presentata la seconda edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia”, un appuntamento culturale di grande rilievo per la città di Campobello di Mazara. Con un ricco programma di 10 spettacoli che spaziano tra teatro, musica e cabaret, l’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e promosso dalla Quintosol Production, con la direzione artistica di Piero Di Stefano e Giacomo Maltese.

Durante la conferenza stampa di presentazione, il sindaco Castiglione ha sottolineato l’importanza della cultura per la rinascita della comunità campobellese. "La riapertura del teatro Olimpia ha segnato un momento di gioia e di rinascita socio-culturale per la nostra città", ha dichiarato il primo cittadino, ricordando il successo della prima edizione e ribadendo la volontà di continuare a puntare sulla cultura nonostante le difficoltà finanziarie del comune. "Siamo convinti che anche questa seconda edizione susciterà grande interesse e partecipazione", ha aggiunto.

Il cartellone della rassegna è vario e prevede la partecipazione di artisti di calibro nazionale. Ad aprire la stagione, il 29 novembre, sarà Luisa Corna con lo spettacolo “Donne di cuori”, un omaggio alle grandi interpreti della musica italiana. Tra i protagonisti figurano nomi noti come la comica Emanuela Aureli, i cabarettisti Giovanni Cacioppo e Manlio Dovì, e il chitarrista Giandomenico Anellino, che chiuderà la rassegna il 26 aprile con il suo tributo a Domenico Modugno, intitolato “Meraviglioso”.

Tra gli spettacoli in programma spiccano anche la rappresentazione teatrale “Miseria e Nobiltà” del Gruppo Teatro 76, il musical “La voce del padrone”, omaggio a Franco Battiato, e “Sacro Natale” con il tenore Pietro Mazzocchetti. Gli spettatori potranno inoltre assistere a “Totò principe del teatro” con Umberto Del Prete e al “Recital” di Gianfranco Jannuzzo.

L’amministratore della Quintosol, Piero Di Stefano, ha evidenziato il grande impegno nella realizzazione di una rassegna capace di coinvolgere un pubblico ampio, dichiarando: "Questo teatro, dopo decenni di inattività, è tornato a vivere con un nuovo impulso vitale. La programmazione è stata pensata per offrire momenti di intrattenimento che alleggeriscano il carico quotidiano, con artisti popolari e capaci di attrarre anche gli spettatori meno abituati a frequentare i teatri".

Anche Giacomo Maltese ha espresso gratitudine al sindaco per il supporto e la collaborazione che da anni legano l’amministrazione comunale alla Quintosol, auspicando un nuovo successo di pubblico per questa edizione.

La campagna abbonamenti inizierà il 30 settembre, con una prelazione riservata ai vecchi abbonati per i primi 10 giorni. I biglietti saranno disponibili presso il punto vendita Sole Luna in via Garibaldi e, successivamente, online su Ticket.it. Sarà inoltre possibile utilizzare la Carta Docenti per l’acquisto.