Festival delle Libertà: il 2 ottobre a Trapani si parla di "Informare o manipolare?"

01/10/2024 08:14:00

Mercoledì 2 ottobre alle ore 17, presso l’Oratorio Salesiano di Trapani, prosegue il “Festival delle Libertà”,

organizzato da Sinistra Libertaria con il patrocinio del sindacato di base CUB.

Sarà l’occasione di ascoltare Giacomo Di Girolamo, direttore del giornale online TP24 e di Radio RMC101, insieme a Giuliano Marrucci, fondatore di Ottolina TV e redattore del programma Report di Rai3, per un incontro su un tema cruciale: “Informare o Manipolare?”.

Natale Salvo, che condurrà il dialogo con gli ospiti, ci invita a riflettere su una domanda fondamentale: i mass media ci informano veramente o sono strumenti di manipolazione? «I mass media non si limitano a divertire e informare – spiega Salvo – ma, come afferma lo scrittore Noam Chomsky, hanno anche il compito di “inculcare negli individui valori, credenze e codici di comportamento per integrarli nelle strutture istituzionali della società”». In altre parole, i media commerciali sono tra i principali strumenti per creare consenso sociale e consolidare il potere.

Chomsky descrive quello che definisce un vero e proprio “modello di propaganda”: «Denaro e potere filtrano le notizie, marginalizzano il dissenso e permettono ai governi e agli interessi privati dominanti di diffondere il proprio messaggio». Nel corso dell’evento, Di Girolamo e Marrucci saranno chiamati a discutere dei propri “filtri”: chi possiede i media, quali interessi li guidano, come la pubblicità condiziona le notizie e se l’ideologia – come il potenziale anticomunismo – influenza l’informazione. «Giornalisti, influencer e altri comunicatori sono coloro che, spesso senza che noi ce ne accorgiamo, ci suggeriscono cosa pensare, chi ammirare e chi disprezzare», ricorda Salvo, citando Edward Louis Bernays, il “padre delle pubbliche relazioni”, che già nel 1928 ci avvisava dei pericoli di questa manipolazione invisibile.

Per questo motivo, difendere il pluralismo dell’informazione e sviluppare uno spirito critico è più importante che mai. L’appuntamento di mercoledì rappresenta una grande opportunità per chi vuole comprendere meglio come funziona il mondo dei media e come possiamo proteggerci dalla manipolazione. Natale Salvo conclude invitando tutti a partecipare e anticipa una sorpresa: ai presenti verrà offerta una pubblicazione speciale, che rivelerà i “messaggi subliminali” nascosti nei media.