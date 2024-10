Partanna, domenica passeggiata archeologica e paesaggistica al sito Stretto

01/10/2024 08:09:00

Il Club per l'UNESCO di Castelvetrano Selinunte in collaborazione con il Prima Archeologia

e la Fondazione Sebastiano Tusa organizza domenica 6 ottobre, alle ore 9.00, una passeggiata archeologica e paesaggistica all'Area Archeologica di Contrada Stretto (Partanna).

Lo Stretto Partanna è uno degli esempi più importanti della “civiltà dei fossati”: cavità, scavate nella calcarenite e forse utilizzate per scopi irrigui e cultuale, risalenti all’epoca neolitica. In questa area sono stati ritrovati manufatti in ceramica, selce, ossidiana, resti di flora e fauna, strati di cenere e segni di fuoco. In un deposito funerario di una grotticella, dell'Età del bronzo, è stato ritrovato il più antico volto del Bèlice: il "cranio trapanato", un esempio di pratica chirurgica dell'Italia preistorica, rivenuto nel 1988 durante una campagna di scavo della Soprintendenza per i Beni culturali di Trapani diretta dall'archeologo Sebastiano Tusa. Nella stessa area sono state rinvenute diverse tombe che è possibile visitare.

Molto suggestiva la visita alla polla d'acqua (pozzo sacro). Antistante all’area archeologica è ubicato il Polo museale di Contrada Stretto, concesso nell’Aprile 2023 in comodato d'uso per dieci anni alla Fondazione Sebastiano Tusa, di importanza strategica perché inserito in un'area archeologica tra le più importanti d'Europa.

Il luogo è completamente allo stato naturale, quindi si consigliano scarpe da trekking e pantaloni lunghi.

PROGRAMMA:

ore 9:00 Raduno Ingresso Area archeologica C.da Strettoore 9:30 Inizio percorso (km 3 circa tra andata e ritorno)

ore 12:00 Visita al Castello Grifeo (Museo Regionale della Preistoria)

ore 13:00 Brunch presso ristorante (facoltativo - prenotazione obbligatoria entro il 03/10/2024 - cell 3206236369)