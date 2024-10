Custonaci lancia il progetto "Memorie e Futuro"

01/10/2024 20:40:00

Custonaci lancia "Memorie e Futuro", un mese dedicato alla riscoperta delle tradizioni e alla costruzione di un futuro sostenibile.

Il Comune di Custonaci si prepara a un ottobre all'insegna della cultura, delle tradizioni e dell'innovazione, grazie al progetto "Memorie e Futuro". Questa ambiziosa iniziativa, che ha ottenuto il sostegno dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, si propone di riscoprire le radici storiche del territorio e costruire nuove connessioni tra generazioni, con un occhio al futuro sostenibile e inclusivo.

Il sindaco Fabrizio Fonte ha sottolineato la visione alla base del progetto: "Con 'Memorie e Futuro' vogliamo creare un ponte solido tra passato, presente e futuro. Custonaci ha un patrimonio culturale ricchissimo che merita di essere valorizzato e tramandato alle nuove generazioni. L’obiettivo è rafforzare il senso di comunità e gettare le basi per uno sviluppo sostenibile e inclusivo del nostro territorio."

Un programma ricco di eventi e tradizioni

Il programma di "Memorie e Futuro" è pensato per coinvolgere attivamente tutta la comunità. Si partirà con i "Giochi Paesani", che faranno rivivere le antiche tradizioni del paese, e proseguirà con giornate ecologiche, spettacoli musicali e folk. Grande attenzione sarà dedicata anche agli eventi enogastronomici, con manifestazioni come "Pane e olio tra gli olivi", che celebreranno i sapori autentici di Custonaci, recentemente riconosciuta come "Città dell'Olio". Inoltre, laboratori e dimostrazioni metteranno al centro ricette, arti e mestieri tradizionali, offrendo ai cittadini un'opportunità unica per riavvicinarsi alle proprie radici. La biblioteca comunale, in quest’occasione, si trasformerà in un vero e proprio hub culturale, favorendo il dialogo e lo scambio tra generazioni.

Collaborazioni di prestigio e prospettive future

Il progetto si inserisce nelle celebrazioni dell'Anno delle Radici Italiane nel Mondo e vanta la collaborazione di Farm Cultural Park, un rinomato polo culturale di innovazione sociale e artistica. Florinda Saieva, fondatrice del Farm Cultural Park, ha commentato: "Siamo entusiasti di collaborare con il Comune di Custonaci per questo progetto pionieristico che incarna perfettamente la nostra filosofia di rigenerazione culturale e sociale. Attraverso l'arte, la creatività e l'innovazione, possiamo rivitalizzare le tradizioni e renderle rilevanti per le nuove generazioni."

Una comunità attiva e un futuro condiviso

Il progetto coinvolgerà cittadini di ogni età, scuole e associazioni locali, promuovendo un dialogo aperto e interattivo tra diverse generazioni. La presentazione ufficiale di "Memorie e Futuro" si terrà il 1° ottobre alle ore 18.30 presso il Centro Sociale di Custonaci, alla presenza di istituzioni, associazioni e stampa. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul calendario delle attività, sarà possibile seguire i canali social del Comune di Custonaci. Con "Memorie e Futuro", Custonaci non solo onora il proprio passato, ma getta le basi per un domani all'insegna della coesione sociale, dello sviluppo culturale e del rispetto per l’ambiente.