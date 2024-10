Trapani, caso "Green Valley": la Giunta Tranchida revoca il contributo

01/10/2024 16:06:00

Nuova puntata della telenovela "Green Valley", il mega concertone organizzato a Trapani lo scorso Agosto, e per il quale, come abbiamo raccontato su Tp24, il Comune di Trapani aveva dato un contributo last minute di 50mila euro che sembrava irregolare sotto tanti aspetti, sia per l'anomala convocazione della Giunta a ridosso dell'evento, sia per il prelievo dei soldi dal fondo di riserva, sia per il mancato rispetto del regolamento comunale sui contributi alle associazioni per gli eventi.

Adesso, la Giunta del Sindaco Giacomo Tranchida, sempre con la regia dell'assessore Lele Barbara, ha ... revocato il contributo, rendendo la vicenda ancora più paradossale. La motivazione ufficiale del ritiro del contributo, come si legge nella delilbera, è il fatto che, comunque, gli organizzatori hanno ottenuto 50mila euro dall'Ente Luglio Musicale, tramite la Regione Siciliana. Tra l'altro, come abbiamo raccontato su Tp24, anche quel contributo del Luglio come "co - produttore" presentava degli aspetti anomali e poco trasparenti, con l'aggiunta della circostanza politica che l'assessora con delega all'Ente Luglio è Rosalia D'Alì, che invece ha ammesso di essere stata tenuta all'oscuro dell'operazione.

Comunque, adesso il Comune ritira il contributo di 50mila euro (che evidentemente non era così necessario a salvare il concerto, come gli organizzatori e l'assessore Barbara avevano fatto intendere) e sulla vicenda interviene il consigliere comunale Tore Fileccia che chiede proprio le dimissioni di Barbara: "Sono indignato! I 50.000 euro promessi per il Green Valley Pop Fest 2024, che si è tenuto a Piazza Vittorio Emanuele, sono stati revocati. Dopo mesi di proclami, l'amministrazione si era impegnata a sostenere l'evento con la cifra annunciata, portando così la grande musica a Trapani in compartecipazione. Gli organizzatori, a soli 48 ore dall'inizio dell'evento, avevano già avvisato che senza il contributo promesso dall'amministrazione, sarebbe stato impossibile realizzare la rassegna musicale. Così, sono stati prelevati dal fondo di riserva quei 50.000 euro per rispettare gli impegni presi. E ora cosa accade? All'albo pretorio è apparsa la revoca della proposta 317/318, proprio quella legata al fondo di riserva, con la scusa che il Green Valley Pop Fest ha già ricevuto 50.000 euro dalla Regione Siciliana tramite il Luglio Musicale, un contributo destinato esclusivamente agli organizzatori. Adesso, Tranchida, Barbara e tutta la giunta, considerando che il Luglio Musicale è una partecipata del Comune, decidono di revocare l'impegno preso, negando la somma precedentemente promessa. È vergognoso! Personalmente, fin dall'inizio non ero convinto di questi 50.000 euro, ma una volta data la parola, la città di Trapani non può venir meno a una promessa. Mi irrita profondamente che si manchi di rispetto agli impegni presi con gli organizzatori e con la nostra città".