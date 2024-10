Mediterraneo: una tragedia silenziosa, oltre 30mila morti dal 2014 

01/10/2024 19:00:00

Dal 2014 ad oggi, oltre 30.300 persone sono morte o disperse nelle acque del Mediterraneo, un numero impressionante che rappresenta circa otto vite spezzate ogni giorno. A dieci anni dal tragico naufragio del 3 ottobre 2013, in cui persero la vita 368 persone al largo di Lampedusa, poco è cambiato. Il Mediterraneo continua ad essere una delle rotte migratorie più letali al mondo, e Save the Children lancia un appello urgente: è necessario aprire canali di accesso sicuri e legali verso l’Europa e istituire un sistema coordinato di ricerca e soccorso per evitare che queste tragedie si ripetano.

Un dramma quotidiano

Il mare nostrum, un tempo simbolo di scambi culturali e commerci, si è trasformato in un cimitero per chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà estrema, cercando un futuro migliore. Secondo Save the Children, tra i morti e i dispersi ci sono molti bambini e adolescenti. L'organizzazione, da oltre un secolo impegnata a proteggere i minori, denuncia che mancano vie sicure per chi è costretto a fuggire. Troppo spesso, infatti, queste persone si trovano intrappolate in una “macabra lotteria” dove la posta in gioco è la loro stessa vita.

11 anni dopo Lampedusa: cosa è cambiato?

Il 3 ottobre 2013 rappresenta una ferita ancora aperta nella memoria collettiva. Il naufragio avvenuto al largo di Lampedusa segnò un momento di svolta nel dibattito sulla migrazione, ma, nonostante le promesse, l'emergenza continua. Negli anni successivi, le cronache sono state riempite da storie simili: imbarcazioni sovraccariche affondate, famiglie spezzate, bambini annegati. È una tragedia che si ripete nel silenzio, ignorata o ridotta a numeri in statistiche fredde e distanti.

L’appello di Save the Children: servono canali sicuri

Secondo Save the Children, è urgente l’apertura di canali regolari e sicuri di accesso all'Europa, un'azione che richiede un’assunzione di responsabilità condivisa tra Italia, Unione Europea e le sue istituzioni. L’organizzazione chiede anche l’istituzione di un sistema di ricerca e soccorso coordinato e strutturato, che agisca in conformità con i principi del diritto internazionale e fondato sui valori di solidarietà che sono alla base dell’Unione Europea.

Purtroppo, nonostante queste richieste, l’Unione Europea continua a puntare su politiche di contenimento, siglando accordi controversi con Paesi terzi per arginare le partenze, spesso senza adeguate garanzie per i diritti umani. L’approccio securitario e la chiusura dei confini non fanno altro che rendere ancora più pericolose le condizioni di chi, come i minori non accompagnati, già affronta sfide enormi durante il viaggio.

Dati preoccupanti

Nel 2024, sono giunte in Italia via mare 48.646 persone, tra cui 5.542 minori non accompagnati. Questi giovani, privati del supporto familiare, affrontano enormi difficoltà, spesso vittime di abusi e traumi. Al 31 agosto 2024, il sistema di accoglienza italiano ospitava 20.039 minori non accompagnati, una cifra in calo rispetto al 2023, ma comunque indicativa dell’enorme sfida umanitaria in corso.

Un spazio sicuro per i più vulnerabili

Per rispondere alle esigenze specifiche di questi migranti, a Lampedusa è stato creato uno spazio sicuro all'interno dell’Hotspot di Contrada Imbriacola. Gestito da Save the Children in collaborazione con UNICEF e altre organizzazioni, questo spazio è dedicato a minori, giovani donne e madri, fornendo un supporto psicosociale essenziale. Qui, bambini e adolescenti trovano un luogo dove giocare, apprendere i propri diritti e ricevere assistenza, mentre le donne possono trovare rifugio e confidarsi con operatori esperti.

La partecipazione al Comitato 3 ottobre

Anche quest’anno, Save the Children partecipa alle commemorazioni organizzate dal Comitato 3 ottobre a Lampedusa. Tra le attività previste, ci sono laboratori per studenti italiani e stranieri e una tavola rotonda sull'esternalizzazione dei confini e le violenze subite dai migranti. La presenza di una rappresentanza del Movimento Giovani di Save the Children sottolinea l’impegno dell’organizzazione nel dare voce alle nuove generazioni, che raccontano queste giornate e diffondono il messaggio di solidarietà attraverso i social e i canali digitali.

La crisi migratoria nel Mediterraneo non accenna a diminuire e il futuro appare sempre più incerto. Save the Children continua a sollecitare un cambiamento reale, chiedendo che l’Europa torni a rispettare i diritti umani, in particolare quelli dei minori, e garantisca un’accoglienza dignitosa a chi è costretto a fuggire. La situazione attuale richiede risposte concrete, lontane dalle logiche securitarie e più vicine ai principi di solidarietà e rispetto della vita umana. Le morti nel Mediterraneo non sono solo numeri, ma persone, storie, famiglie. Ogni vita persa è una sconfitta per l'umanità.