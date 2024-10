Più di un semplice pollo allo spiedo. Il Girarrosto Saladino accontenta tutti, anche i celiaci

01/10/2024 09:05:00

Hai mai assaggiato un pollo allo spiedo così tenero da sciogliersi in bocca, con una crosta dorata e croccante che racchiude un cuore succoso e saporito? O forse sei più da grigliata tra amici, dove la carne, cotta alla brace, sprigiona aromi inconfondibili che stuzzicano l'appetito? Se ami questi sapori autentici, allora devi assolutamente provare il Girarrosto Saladino di Marcello Laudicina, sito in Corso Antonio Gramsci n. 20 a Marsala. Qui, la passione per la buona cucina si unisce alla tradizione, per offrirti un'esperienza gastronomica unica e indimenticabile.

Il segreto è nel forno a legna. Se ti sei mai chiesto perché il pollo allo spiedo a volte non ha il sapore che speravi, la risposta sta nel metodo di cottura. Non è solo questione di condimenti o marinature, ma di come il calore raggiunge la carne. Al Girarrosto Saladino, tutto ruota attorno alla cottura a legna, che conferisce ai polli un sapore affumicato, profondo e naturale. La fiamma, controllata con cura, permette di ottenere una cottura lenta e uniforme: all’esterno, il pollo è croccante all’esterno, mentre all'interno rimane morbido e succulento. Il girarrosto a legna, fiore all'occhiello del locale, garantisce che la carne sia cotta perfettamente su tutti i lati. È un’attenzione ai dettagli che si nota, e che fa davvero la differenza.

Oltre al celebre girarrosto, il Girarrosto Saladino propone un’ampia gamma di specialità, pensate per soddisfare tutti i gusti. Se ami la carne alla brace, non puoi perderti la loro braceria, dove ogni giorno vengono preparati spiedini rustici, pancetta, salsicce di vari gusti, involtini trapanesi e hamburger fatti in casa, il tutto cotto su brace a carbonella per ottenere quel sapore autentico che solo una grigliata può dare.

Per chi ha voglia di una cucina più veloce ma altrettanto gustosa, c'è anche la gastronomia, dove panini alla piastra e tante altre delizie sono sempre disponibili da portare via. Ogni piatto è preparato con la massima cura, privilegiando ingredienti di alta qualità, selezionati con grande attenzione.

E poi c’è la friggitoria, un vero e proprio paradiso per gli amanti del fritto. Patatine fritte, alette di pollo, panelle siciliane, anelli di cipolla, mozzarelline panate e crocchette di patate: tutto preparato al momento per garantire la massima freschezza e croccantezza.

E tutti i giovedì il Girarrosto Saladino ti offre la possibilità di gustare la sua deliziosa pizza a taglio, disponibile su prenotazione anche negli altri giorni della settimana.

Inoltre, la maggior parte di queste preparazioni sono senza glutine, perché il Girarrosto Saladino è certificato AIC (Associazione Italiana Celiachia). Questo significa che ogni pietanza viene preparata con la massima attenzione, seguendo rigorosi protocolli per evitare contaminazioni, e garantendo un’esperienza sicura e deliziosa anche per chi soffre di intolleranze.

Al Girarrosto Saladino, la qualità è una priorità. Tutti gli ingredienti sono accuratamente selezionati, privilegiando prodotti locali e polli di qualità premium da 1,3 kg sia gialli che bianchi. La passione per la buona cucina si respira in ogni proposta del menù, frutto di una lavorazione artigianale e gustosa. Entrando al Girarrosto Saladino, verrai accolto dal calore del forno a legna e dall’aroma inconfondibile della carne che cuoce lentamente sul girarrosto.

Per prenotare è possibile chiamare al numero 0923 712866. Il locale è aperto dal lunedì al sabato, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 21:00, ed è chiuso la domenica.

Per maggiori informazioni visita il sito web o segui la pagina Facebook.