Da Trapani al grande schermo, Fabio Orso rappresenta la Sicilia in produzioni internazionali

01/10/2024 10:40:00

Fabio Orso, attore trapanese classe 1995, è tra i protagonisti della serie televisiva “I leoni di Sicilia” e lo vedremo proprio stasera, 1 ottobre, nell'ultime due puntate della prima stagione trasmessa in Rai.

. Nella produzione diretta da Paolo Genovese, tratta dal romanzo di Stefania Auci, e già diffusa su Disney+, Fabio Orso interpreta Luigi De Pace, pretendente della figlia di Vincenzo Florio, Angela.

Solare e determinato, Fabio Orso da New York si è voluto raccontare e ha spegato anche perché ha insistito molto per ottenere questo ruolo. E così scorpriamo come non solo sceglie i ruoli si particolare rilevanza per il territorio Trapanese ma seleziona anche il tipo di produzione.

Non è infatti la prima volta che Orso si confronta con grandi storie. Nel 2020 è stato nel cast di “Io, Una Giudice Popolare al Maxi processo” di Francesco Micciché, trasmesso su Rai 1, dove ha interpretato Antonino Rizzo, un giovane che si distacca dalla tradizione mafiosa della sua famiglia.

L’anno successivo ha recitato nel film “Sulla stessa onda”, una produzione Netflix firmata da Massimiliano Camaiti, dove ha interpretato Francesco Lombardo, un giovane palermitano campione di vela con un destino segnato dall’abuso di sostanze.

La sua passione per la recitazione nasce fin dall’infanzia. Dopo essersi laureato in Economia alla Bocconi, si è dedicato completamente alla recitazione, seguendo corsi a Trapani con Marcello Mazzarella e poi trasferendosi a Roma. Da Mazzarella ha appreso l’arte del recitare “asciugando e tenendo dentro”, ovvero trasmettendo emozioni profonde in modo naturale e contenuto, come richiesto dal linguaggio cinematografico.

Il talento e la determinazione di Orso non si fermano qui. Attualmente è a New York per pperfezionare i suoi studi di recitazione, dopo aver giratoo nella produzione del film indipendente “Hearts of Salt”, opera prima di Rosa Russo. "L’obiettivo è presentarlo ai migliori festival del mondo", annuncia il giovane attore, proseguendo il suo percorso nel cinema con entusiasmo e ambizione.