Orio al Serio, incidente ad un aereo Ryanair: aeroporto chiuso

01/10/2024 13:35:00

Questa mattina, 1 ottobre, l'aeroporto di Orio al Serio è stato chiuso a causa di un incidente che ha coinvolto un volo Ryanair proveniente da Barcellona. Intorno alle 8:00, poco dopo l'atterraggio, quattro pneumatici del carrello posteriore dell'aereo sono scoppiati mentre il velivolo stava rullando per uscire dalla pista. Fortunatamente, nessuno tra i passeggeri o l'equipaggio ha subito danni, ma l'aereo è rimasto bloccato in pista, interrompendo l'operatività dello scalo.

I passeggeri del volo sono stati fatti scendere verso le 8:40, mentre quelli di altri voli in partenza, già imbarcati, sono stati invitati a scendere dai loro aerei. Alcuni passeggeri hanno lamentato la mancanza di informazioni immediate riguardo all'accaduto. Solo intorno alle 9:00 è stato diffuso un annuncio ufficiale attraverso l'altoparlante, spiegando che la chiusura era dovuta a un "blocco in pista".

Pista danneggiata e voli dirottati

Il danno maggiore è stato causato alla pista, che presenta un solco di circa 450 metri di lunghezza, per quanto non profondo (circa 1 cm). Tuttavia, questa condizione ha richiesto un lungo lavoro di ripristino, complicando i tempi di riapertura. Secondo quanto comunicato dalla Sacbo, la società di gestione dell'aeroporto, l'operatività non riprenderà prima delle 17:00, un orario posticipato rispetto alla stima iniziale delle 14:00.

Nel frattempo, tutti i voli in partenza sono stati ritardati, mentre quelli in arrivo sono stati dirottati verso altri scali o cancellati. Tra i voli cancellati ci sono quelli diretti a Tirana, Napoli, Asturie, Parigi e Madrid, creando disagi ai passeggeri, alcuni dei quali erano in partenza per partecipare a eventi importanti, come i tifosi di Luna Rossa, il cui volo per Barcellona è stato spostato alle 15:00, compromettendo la loro partecipazione alla regata.

Disagi e interventi dei vigili del fuoco

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per garantire la sicurezza e procedere con la rimozione dell'aereo. Parallelamente, le squadre di manutenzione si sono messe all'opera per riparare il danno sulla pista. Il protrarsi dei lavori ha aumentato i disagi per i passeggeri, costretti a lunghe attese o alla cancellazione dei voli, mentre continuano le operazioni di sbarco dei bagagli dagli aerei coinvolti.

Il blocco della pista ha causato significative ripercussioni sul traffico aereo e sulla programmazione dei voli da e per l'aeroporto di Orio al Serio, uno dei più trafficati del Nord Italia.