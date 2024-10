Sicilia, i Cinquestelle chiedono il potenziamento dell’ufficio della Regione a Bruxelles 

02/10/2024 22:00:00

"L'ufficio della Regione a Bruxelles va potenziato. La Sicilia deve far sentire con tutti i mezzi la propria presenza all'interno delle istituzioni europee". Queste le parole di Luigi Sunseri, presidente della Commissione UE dell'Assemblea Regionale Siciliana e deputato del Movimento 5 Stelle, durante una seduta tenutasi a Palazzo dei Normanni. La riunione ha affrontato l'urgenza di rafforzare l'ufficio di rappresentanza siciliana in Belgio, considerato un punto strategico per il collegamento con le istituzioni europee.

Alla seduta hanno partecipato diversi esponenti della politica siciliana, tra cui i neo deputati Giuseppe Antoci, Ruggero Razza, Giuseppe Lupo, e un assistente dell'europarlamentare Caterina Chinnici.

Sunseri ha sottolineato la mancanza di una visione chiara per questo ufficio, attualmente occupato da un solo impiegato, definendolo un potenziale "motore per lo sviluppo" della Sicilia. "È ora di mettere a regime quello che potrebbe essere un vero e proprio motore per lo sviluppo della nostra Isola, al pari di quanto fanno altre regioni", ha dichiarato Sunseri, evidenziando come uffici simili in altre regioni italiane siano ben consolidati e fungano da importanti centri per lobbying, attrazione e programmazione di fondi europei.

Il deputato Cinquestelle ha poi sollecitato un rafforzamento delle risorse umane, sottolineando la necessità di personale con competenze specifiche sulle istituzioni europee, la legislazione UE e le politiche strutturali dell'Unione, oltre a una buona padronanza delle lingue straniere. "L'ufficio deve diventare un efficace strumento di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra le strutture regionali e le istituzioni dell'Unione Europea", ha proseguito, suggerendo anche la possibilità di avviare collaborazioni con l'università per rafforzare l'ufficio.

Sunseri ha poi concluso ponendo l'accento sull'importanza di intercettare i fondi europei, spesso non sfruttati a pieno. "L'ufficio deve dare una mano concreta ad intercettare i fondi europei, che troppo spesso finiscono per non essere sfruttati come si dovrebbe", ha detto, auspicando un uso più efficiente delle risorse disponibili per il miglioramento della Sicilia.