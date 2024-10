Alcamo, il sindaco Surdi alle celebrazioni di San Francesco ad Assisi

02/10/2024 16:00:00

Anche il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, sarà presente alle solenni celebrazioni nazionali in onore di San Francesco d'Assisi, patrono d’Italia, in programma ad Assisi il 3 e 4 ottobre. Quest'anno, dopo 21 anni, sarà la Regione Sicilia a offrire l’olio per la Lampada Votiva dei Comuni d’Italia, che arde sulla tomba del santo. L’evento rappresenta un importante momento di unione simbolica tra le diverse regioni italiane, che si ritrovano nel segno di San Francesco, figura che incarna i valori spirituali e morali del Paese.

Il sindaco Surdi, insieme al presidente del Consiglio Comunale di Alcamo, Saverio Messana, parteciperà all’accensione della lampada, un gesto che sarà compiuto dal sindaco di Palermo a nome di tutti i comuni italiani. In merito, Surdi ha dichiarato: “Siamo onorati di prendere parte a questa celebrazione, che pur essendo un evento religioso, ha un forte significato civile. È un momento in cui le amministrazioni regionali e cittadine, insieme al governo italiano, rendono omaggio a San Francesco, rivolgendo un messaggio di unità e speranza al popolo italiano.”

Le celebrazioni in onore di San Francesco hanno acquisito una grande rilevanza dal 1939, quando Papa Pio XII proclamò il santo di Assisi patrono d’Italia, insieme a Santa Caterina. Da allora, ogni 4 ottobre, le regioni italiane si alternano nell’offrire l’olio che alimenta la lampada votiva, simbolo della devozione e dell’amore degli italiani per il Poverello di Assisi.

Le celebrazioni cominceranno il 3 ottobre con i Vespri Solenni presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, durante i quali verrà commemorato il Transito di San Francesco. Il 4 ottobre, giornata centrale dell’evento, si terrà il solenne Pontificale nella Basilica di San Francesco, dove verrà rinnovato il gesto simbolico dell’offerta dell’olio, a testimonianza della continua devozione che lega l’Italia intera al suo santo patrono.