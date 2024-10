Mazara, fondi PNRR per i servizi domiciliari agli anziani non autosufficienti 

02/10/2024 12:00:00

Il Comune di Mazara, in qualità di capofila del Distretto socio-sanitario n. 53, ha ufficialmente approvato la graduatoria finale per l'implementazione di progetti in favore degli anziani non autosufficienti, finanziati attraverso fondi del PNRR (sub-investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti). L'obiettivo principale è il potenziamento dei servizi domiciliari per garantire dimissioni assistite e prevenire l'ospedalizzazione, assicurando un'assistenza continuativa direttamente a casa.

Con la determina firmata dal dirigente del V Settore comunale, Maria Gabriella Marascia, è stato possibile attivare l'erogazione di voucher sociali per sostenere gli anziani nei Comuni del Distretto: 62 utenti a Mazara del Vallo, 13 a Gibellina, 14 a Salemi e 9 a Vita. Gli utenti saranno contattati a partire da oggi dai Servizi Sociali comunali e dal Distretto per essere informati sui servizi disponibili presso i propri domicili.

Dal prossimo 7 ottobre partiranno i servizi di assistenza, che comprenderanno l'intervento di operatori socio-assistenziali (OSA-OSS) e il supporto psicologico per gli anziani aventi diritto. Inoltre, il progetto prevede la fornitura di strumenti tecnologici per la gestione di specifiche patologie, con la consegna prevista entro dicembre, a seguito delle procedure di affidamento.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel miglioramento della qualità della vita degli anziani del territorio, consentendo loro di ricevere assistenza adeguata senza doversi allontanare dalle proprie case, riducendo così la pressione sugli ospedali e facilitando il loro recupero in un ambiente più familiare e confortevole.