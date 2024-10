 Mazara: nuovo funzionario al Servizio Tributi, confermata la dirigente del 2° settore

02/10/2024 16:30:00

Il Comune di Mazara del Vallo ha accolto oggi il dott. Michele Vinci come nuovo funzionario del Servizio Tributi. Vinci, originario di Marsala, è stato assunto a tempo indeterminato con il ruolo di "Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile" nell'Area dei Funzionari, grazie all’utilizzo della graduatoria vigente del Comune di Marsala, dove aveva già partecipato a un concorso pubblico nel 2023.

Laureato in giurisprudenza, con abilitazione alla professione forense e specializzazione nelle professioni legali, Vinci vanta un’esperienza amministrativa presso il Comune di Marsala. Il suo ingresso in servizio al Comune di Mazara del Vallo è stato formalizzato con la sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta questa mattina, alla presenza del dirigente Marino e del sindaco Salvatore Quinci, che ha espresso al nuovo funzionario i suoi migliori auguri di buon lavoro.

Questa assunzione rientra in una procedura spesso utilizzata da molte amministrazioni per accelerare l'accesso al pubblico impiego, sfruttando le graduatorie di concorsi già espletati in altri comuni per lo stesso profilo professionale.

******

Maria Stella Marino confermata dirigente del 2° Settore del Comune di Mazara del Vallo - Maria Stella Marino continuerà a guidare il 2° Settore del Comune di Mazara del Vallo, che si occupa di Servizi Tributari, Finanziari e Gestione delle Risorse, dopo la conferma del suo incarico per altri tre anni. Marino, già dirigente a tempo determinato, è stata riconfermata a seguito di una procedura prevista dall'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

Dopo la pubblicazione di un avviso e la valutazione dei curricula ricevuti, il sindaco ha incontrato i candidati per un colloquio e ha optato per la conferma della dottoressa Marino nel suo incarico. Il primo cittadino ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto e ha deciso di confermarla nel ruolo dirigenziale per il triennio successivo.

Attualmente, il Comune di Mazara del Vallo conta cinque dirigenti, di cui tre a tempo determinato e due a tempo indeterminato. Rimane ancora vacante la posizione di comandante della Polizia Municipale, il cui incarico dirigenziale è affidato temporaneamente alla stessa Marino, mentre il comando operativo è sotto la guida di Vincenzo Bucca.