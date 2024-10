Record di consegna pacchi nel trapanese. +48% nei primi sei mesi

02/10/2024 18:30:00

Nel primo semestre del 2024, la provincia di Trapani ha registrato un vero e proprio boom nella consegna di pacchi da parte dei portalettere di Poste Italiane, segnando un incremento del 48% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato riflette una tendenza nazionale di crescita, che ha visto l'intero sistema postale evolversi rapidamente verso la gestione efficiente dei pacchi, adattandosi alle nuove esigenze di mercato.

Grazie alla capillarità e all’efficienza della distribuzione, insieme allo sviluppo di un sistema postale sempre più orientato alla logistica integrata e al business internazionale, Poste Italiane ha saputo rispondere alle sfide del commercio online e della modernizzazione. Nei primi sei mesi del 2024, sono stati consegnati in tutta Italia oltre 140 milioni di pacchi, con un aumento del 23,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Una porzione significativa di questi volumi, vicina al 50%, è stata gestita direttamente dai portalettere, che in passato si occupavano solo di posta tradizionale.

Un ulteriore contributo al successo del servizio è dato dalla rete Punto Poste, che conta oltre 15.500 punti di ritiro e spedizione su tutto il territorio nazionale. Nella sola provincia di Trapani, sono più di 130 gli esercizi commerciali aderenti a questa rete, offrendo ai clienti un’ampia scelta di soluzioni per la consegna e il ritiro dei pacchi.

Questo traguardo rappresenta non solo un progresso tecnologico e logistico per Poste Italiane, ma anche un segnale di come la digitalizzazione e la crescita del commercio online stiano trasformando le abitudini dei consumatori, con un impatto diretto sui servizi di consegna locali.