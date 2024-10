Il 37° Stormo celebra il 40° anniversario della sua ricostituzione

02/10/2024 07:55:00

Il 1° ottobre 2024 ha segnato un'importante tappa nella storia dell'Aeronautica Militare Italiana: il 37° Stormo festeggia i suoi primi 40 anni dalla ricostituzione sulla base di Trapani, un traguardo significativo per una delle più prestigiose unità della forza armata italiana.

Lo Stormo vanta origini lontane, essendo stato istituito per la prima volta il 1° aprile 1939 presso l’aeroporto di Lecce, per poi distinguersi nel corso della Seconda Guerra Mondiale con i suoi caccia bombardieri S.81 e BR.20 "Cicogna". Dopo la fine del conflitto, lo Stormo fu posto in posizione quadro fino al 1° ottobre 1984, quando venne ufficialmente ricostituito a Trapani, nel contesto di una strategia volta a rafforzare il fianco sud dell'Alleanza Atlantica. Da allora, il 37° Stormo ha operato ininterrottamente, integrandosi con i sistemi di sorveglianza e difesa aerea nazionale e NATO.

Questa celebrazione arriva dopo quattro decenni in cui lo Stormo ha garantito la sicurezza dello spazio aereo italiano e internazionale, operando 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. Le sue missioni non si limitano alla difesa aerea: lo Stormo fornisce infatti servizi di assistenza al volo presso l’aeroporto "Vincenzo Florio", supporta le attività del Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria e, durante l’estate, accoglie il rischieramento dei Canadair per le campagne antincendio, contribuendo attivamente anche alla Protezione Civile.

La celebrazione ufficiale del quarantennale avrà luogo il 9 ottobre, quando il 37° Stormo aprirà le sue porte per una giornata ricca di emozioni e significato. Alla cerimonia prenderanno parte le autorità politiche, militari e religiose locali. La giornata inizierà con l'Alzabandiera Solenne e la Commemorazione dei Caduti, un momento di riflessione in onore di coloro che hanno dato la vita al servizio della Patria. Seguiranno una mostra statica con i velivoli in dotazione all'Aeronautica Militare e spettacolari decolli dimostrativi dei caccia F-2000, gli Eurofighter che rappresentano l'avanguardia della difesa aerea italiana. Inoltre, saranno allestiti stand espositivi dedicati al 37° Stormo, alle eccellenze locali e a club motoristici, con esibizioni sportive e artistiche a completare il programma.

Questa giornata celebrativa non sarà solo un'occasione per rivivere la storia dello Stormo, ma anche per riconoscere l'impegno quotidiano degli uomini e delle donne dell'Aeronautica Militare, che mettono in campo professionalità, passione e dedizione al servizio dei cittadini e delle istituzioni. In un'epoca di grandi sfide globali, il 37° Stormo continua a rappresentare un baluardo di sicurezza e un simbolo delle gloriose tradizioni militari italiane, confermando il suo ruolo centrale nel contesto nazionale e internazionale.