Marsala: finalmente assunti gli autisti vincitori del ricorso contro il Comune

02/10/2024 16:51:00

Dopo una lunga battaglia legale e quasi due anni di attesa, giustizia è stata fatta per gli ex lavoratori a termine che avevano prestato servizio come autisti degli autobus per il trasporto pubblico locale presso il Comune di Marsala. Il 30 settembre 2024, gli autisti hanno finalmente ripreso servizio, ponendo fine a una vicenda che ha coinvolto il tribunale e l’amministrazione comunale.

La questione risale al 2022, quando il Tribunale di Marsala, con la sentenza n. 1059/2022 (R.G. n. 1796/2021), ha riconosciuto il diritto alla riassunzione dei ricorrenti. Il tribunale ha stabilito che il Comune di Marsala non aveva rispettato il diritto di precedenza per i lavoratori a termine che avevano lavorato per un periodo più lungo rispetto a quanto previsto dalle normative vigenti. La sentenza, che non è stata appellata dal Comune, è quindi diventata esecutiva.

Nonostante la carenza di personale, il Comune ha tardato nell'attuare le procedure di riassunzione. Tuttavia, a fine agosto, gli uffici competenti hanno contattato l'avvocato Andrea Fazio, che ha rappresentato i lavoratori nella causa, per avviare finalmente le procedure per le assunzioni.

Lunedì 30 settembre, gli autisti, accompagnati dall'avvocato Andrea Fazio, si sono recati presso l'autoparco e successivamente al Comune di Marsala per formalizzare l'assunzione e sottoscrivere i nuovi contratti. Gli autisti, già formati e con esperienza nelle linee urbane della città, sono subito entrati in servizio, migliorando un settore che da anni ha sofferto per la mancanza di personale.

L'avvocato Fazio ha espresso soddisfazione per l'esito positivo della vicenda, sottolineando l'importanza di questo risultato per garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente in una città estesa come Marsala. Il Comune, nonostante disponga di un parco autobus all'avanguardia, non era stato in grado di garantire un servizio costante a causa della carenza di autisti, un problema che ora si avvia finalmente a risolversi.