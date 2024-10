Vendere casa: quanto tempo ci vuole?

02/10/2024 09:00:00

Tra le varie domande che si pone chi mette in vendita una casa o un appartamento di sua proprietà, quella relativa alle tempistiche è certo una delle più comuni.

Il tempo necessario per portare a compimento la vendita di un immobile è variabile, in quanto i fattori che entrano in gioco sono numerosi. Tra questi rientrano, a titolo d’esempio, l’appetibilità della zona, il prezzo di vendita proposto, le condizioni dell’immobile e, non ultimo, il modo in cui viene presentato.

Naturalmente, rivolgersi a professionisti del settore immobiliare e usufruire al meglio di tutti i servizi da essi offerti - dalla valutazione online gratuita alla consulenza di agenti immobiliari abilitati – aiuta a compiere scelte mirate e a ridurre le tempistiche.

In questo articolo andremo a scoprire quanto tempo ci vuole mediamente nel nostro Paese per portare a conclusione la vendita di un immobile residenziale e quali fattori entrano in gioco in tutto questo.

Quanto tempo richiede vendere casa

Come anticipato nell’introduzione, la vendita di un immobile non richiede sempre lo stesso tempo. I fattori che possono rendere la vendita più o meno rapida sono tanti e includono non solo le caratteristiche della posizione e dell’immobile, ma anche le strategie di marketing messe in atto e la corretta preparazione della documentazione.

In linea generale, richiedendo una valutazione immobiliare professionale finalizzata all’individuazione del valore di mercato della casa, curandone al meglio la presentazione e affidando la promozione, la gestione delle visite e il disbrigo delle pratiche burocratiche a un agente immobiliare, è possibile trovare in tempi abbastanza rapidi un acquirente interessato. In questo caso, la vendita può essere portata a termine anche nell’arco di 3 o 6 mesi.

Quali fattori possono ritardare la vendita

Se, trascorso il tempo indicato e magari superato l’anno, l’immobile non è ancora stato venduto, è necessario fermarsi un momento e rivalutare dall’inizio la strategia adottata.

I fattori che potrebbero aver causato il ritardo sono:

- il prezzo di vendita: non solo le case messe in vendita a prezzi troppo elevati rispetto ai valori indicati dal mercato immobiliare, ma anche quelle offerte a un costo molto più basso possono ritardare la vendita o addirittura renderla impossibile. In questo secondo caso, infatti, si potrebbe suscitare diffidenza negli acquirenti in target e spingerli a guardare altrove. Per risolvere questo tipo di problema, è necessario fissare un appuntamento con un esperto immobiliare per ottenere una valutazione accurata;

- la posizione: il luogo in cui si trova la casa influenza fortemente le sue possibilità di essere venduta in tempi rapidi. A fianco alle zone più ambite si collocano infatti quelle che, a causa di problemi legati alla sicurezza, alla mancanza di servizi, a una scarsa qualità dell’aria o altro, non sono particolarmente ambite. In questo caso, per accelerare la vendita, non potendo spostare l’immobile, è necessario individuare il target giusto e valorizzarlo al massimo sotto il profilo estetico e dal punto di vista funzionale;

- le condizioni in cui si presenta: una casa in pessime condizioni attrarrà inevitabilmente meno gli acquirenti e renderà la vendita più lenta e complessa. Per accelerare i tempi, oltre a effettuare qualche intervento di ristrutturazione, anche di piccola entità, può risultare utile migliorarne la presentazione - dal vivo e in foto - attraverso un servizio di home staging personalizzato;

- le caratteristiche della casa: dalla dimensione alla luminosità degli ambienti, le caratteristiche che possono rendere una casa più o meno appetibile, accelerandone o ritardandone la vendita, sono davvero tante. Per ovviare al problema, si può, in primo luogo, individuare il target giusto ed elaborare una strategia di marketing efficace. In secondo luogo, si potrebbe intervenire con lavori di interior design finalizzati a migliorare la distribuzione degli ambienti, renderli più luminosi, aumentare o ridurre il numero di stanze e via dicendo.

Tra gli altri fattori che possono ritardare la vendita di un immobile rientrano le problematiche burocratiche e amministrative.