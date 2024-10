La Democrazia Cristiana apre una segreteria politica a Calatafimi Segesta

02/10/2024 18:00:00

La Democrazia Cristiana è presente anche a Calatafimi-Segesta. Lunedì scorso alla presenza di Giacomo Scala, segretario della DC in provincia di Trapani, è stata costituita la segreteria cittadina.

L'assemblea ha eletto, all'unanimità, Nino Accardo segretario cittadino, Matteo Amabile presidente, Domenico Mucaria vice segretario, Francesco Fanara vice presidente, Leonardo Papa segretario organizzativo.

"In provincia di Trapani c’è una grande voglia di stare in un partito con un’idea, una cultura, un’ispirazione democristiana, fondata sui valori e gli ideali, che parte dalle esigenze del territorio per progettare un futuro migliore - dichiara Giacomo Scala -. Adesso, anche a Calatafimi-Segesta, la Dc sarà un punto di riferimento per i cittadini

che troveranno una segreteria pronta ad ascoltare le esigenze e progettare un nuovo futuro per la città. Ai neo eletti auguriamo buon lavoro".