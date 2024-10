  Mazara, restaurato il dipinto "Spasimo di Sicilia" nella parrocchia Cristo Re

02/10/2024 09:00:00

Dopo quasi due anni di delicati lavori di restauro, il celebre dipinto a olio su tela raffigurante lo Spasimo di Sicilia è stato riportato al suo antico splendore e nuovamente collocato sull’altare della parrocchia Cristo Re di Mazara del Vallo. La cerimonia di presentazione del restauro si è svolta domenica scorsa, alla presenza di don Leo Di Simone, della direttrice del Museo diocesano Francesca Paola Massara, di Rosalia Teri, di don Daniele Donato, del Vescovo monsignor Angelo Giurdanella e del Vicario generale don Gioacchino Arena.

L’opera restaurata è una copia dell’originale Spasimo di Sicilia realizzato da Raffaello Sanzio per la chiesa dello Spasimo di Palermo. Si tratta di una delle tre copie presenti nella provincia di Trapani, con un’altra custodita nel palazzo vescovile di Mazara del Vallo e una terza a Castelvetrano, nella chiesa di San Domenico. Quest’ultima è stata realizzata dal cremonese Giovanni Paolo Fondulli per la cappella di casa Aragonese, offrendo un’ulteriore testimonianza del profondo legame artistico con il capolavoro di Raffaello.

Il dipinto di Mazara del Vallo, privo di autore e datazione certi, aveva subito il degrado del tempo. La tela mostrava segni evidenti di usura, con deformazioni e grinze causate dal cedimento del supporto. La pellicola pittorica era ingiallita a causa delle vernici foto-ossidate applicate nel corso degli anni, e presentava numerosi depositi di polvere e sostanze di origine sconosciuta.

Il restauro, eseguito dallo studio Teri di Partanna, si è concentrato sulla rimozione dei depositi incoerenti, la riparazione di tagli e strappi, e la sostituzione del telaio originale. Le vernici ingiallite sono state eliminate e le lacune pittoriche sono state reintegrate con colori a vernice, riportando il dipinto alla sua bellezza originaria. Anche l’altare ligneo che ospita l’opera è stato restaurato, completando così il recupero di un importante patrimonio artistico e religioso della città.

Il complesso processo di restauro è iniziato nel dicembre 2022, quando l'opera è stata trasportata con un tir appositamente attrezzato per il trasporto di opere d'arte, dalla parrocchia Cristo Re fino al laboratorio di Partanna. Il trasporto ha richiesto l'uso di un ponteggio e un carrello elevatore per smontare la tela, che è stata poi custodita in una cassa di legno fino al suo ritorno.

Con il restauro terminato e l’opera di nuovo visibile al pubblico, la parrocchia Cristo Re e l’intera comunità di Mazara del Vallo possono ora ammirare uno dei simboli della loro tradizione artistica e devozionale, riportato al suo splendore originale. Un lavoro di grande dedizione, che ha permesso di preservare un pezzo significativo del patrimonio culturale e religioso del territorio.

