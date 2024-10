Marsala: addio a Vincenza Intorcia, scomparsa a 95 anni

02/10/2024 11:40:00

Il 2 ottobre 2024, all'età di 95 anni, si è serenamente spenta Vincenza Intorcia, nata il 2 novembre 1928. La comunità e i suoi cari ricordano con affetto una vita lunga e piena, lasciando un vuoto profondo tra chi le voleva bene.

A darne il triste annuncio sono i figli e i parenti, che si uniscono nel dolore per la sua perdita. I funerali si terranno il 3 ottobre alle ore 15:30 presso la Chiesa Itria, dove familiari, amici e conoscenti potranno riunirsi per un ultimo saluto e per rendere omaggio alla sua memoria.

Il servizio funebre è gestito dall'agenzia funebre Grupposo, con sede a Marsala.