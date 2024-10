3 Ottobre: caos trasporti, tensione alle stelle tra Israele e Iran, nuovo crollo per Stellantis

03/10/2024 07:04:00

Le principali notizie di oggi, 3 ottobre 2024

Treni in tilt: chiodo mal piantato paralizza la stazione Termini

Un chiodo posizionato male ha causato il blackout della stazione Termini, lasciandola al buio per due ore e provocando ritardi di fino a quattro ore su tutta la rete ferroviaria nazionale. Almeno cento treni sono stati cancellati. Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha dato la colpa a un operaio e pubblicato sui social la foto dei suoi nonni in segno di solidarietà.

Tensione crescente tra Israele e Iran: possibile escalation

Israele prepara una dura risposta all’attacco missilistico dell'Iran, che ha colpito basi militari ed edifici, causando un morto, un palestinese rifugiato di Gaza. Teheran ha dichiarato di non voler la guerra ma ha minacciato di "ridurre Tel Aviv in cenere" in caso di ritorsioni. La comunità internazionale teme un ulteriore allargamento del conflitto.

Nuovo crollo della produzione per Stellantis

Stellantis ha registrato un nuovo crollo della produzione, che è scesa del -31,7% nel terzo trimestre del 2024. La crisi riguarda in particolare le autovetture, in calo di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La situazione preoccupa il settore automobilistico europeo.

Microsoft investe 4,3 miliardi di euro sull’Italia

Microsoft ha annunciato un piano di investimento di 4,3 miliardi di euro in Italia, con l'obiettivo di sviluppare data center e tecnologie legate all'intelligenza artificiale. L’accordo include una collaborazione con OpenAI, la società proprietaria di ChatGPT.

Via libera al decreto flussi: più ingressi per badanti e controlli sui telefonini

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto flussi, che prevede un aumento di 10.000 ingressi per lavoratori stranieri, in particolare per badanti. Sono stati introdotti anche più "click day" e ispezioni sui telefonini dei lavoratori per evitare abusi.

Sport: Sinner sconfitto da Alcaraz, trionfo per Bolelli e Vavassori nel doppio

Jannik Sinner è stato sconfitto da Carlos Alcaraz in una battaglia epica al torneo di Pechino. Alcaraz ha vinto 6-7, 6-4, 7-6 con un tie-break leggendario. Trionfo, invece, per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio, che hanno battuto i campioni in carica di Wimbledon.

Luna Rossa perde terreno contro Ineos Britannia

Luna Rossa ha perso entrambe le regate contro Ineos Britannia, che ora si trova in vantaggio per 6 a 4. Per continuare a sperare nella vittoria, Luna Rossa deve ora vincere tre regate consecutive.

Champions League: Juve in rimonta, Atalanta travolge, Bologna sconfitto

In Champions League, la Juventus ha battuto in rimonta il Lipsia per 3 a 2, l'Atalanta ha travolto lo Shakhtar 3 a 0, mentre il Bologna ha perso 2 a 0 contro il Liverpool.

16 soldati ucraini uccisi dai russi: il video della resa diffuso da un drone

Le forze russe avrebbero ucciso 16 soldati ucraini che si erano arresi, secondo un video diffuso da un drone. L’accaduto alimenta le tensioni già alte nel conflitto in Ucraina.

Dibattito tra vicepresidenti negli USA: vince J.D. Vance

Il dibattito tra i candidati vicepresidenti negli Stati Uniti è stato vinto, seppur di poco, da J.D. Vance. Nonostante il confronto civile, l’esito non sembra cambiare significativamente i rapporti di forza tra i due schieramenti.

Sean Combs sotto accusa: 120 nuove denunce di violenza sessuale

Il rapper americano Sean Combs è stato accusato di violenza sessuale da 120 nuove persone, 25 delle quali minorenni. Le nuove denunce aggravano la situazione legale della star della musica.

Mario Maccione, ex Bestia di Satana, lancia uno sportello di ascolto virtuale

Dopo 16 anni in carcere, Mario Maccione, noto per il suo coinvolgimento con le Bestie di Satana, ha lanciato uno sportello di ascolto virtuale, offrendo consigli in cambio di 5 euro. L’iniziativa ha suscitato polemiche.

Morto il produttore di Star Wars Robert Watts e l’attore John Amos

Sono scomparsi il produttore di Star Wars e Indiana Jones, Robert Watts, e l'attore John Amos, famoso per il ruolo di Kunta Kinte in Radici. La figlia di Amos ha duramente criticato il modo in cui ha appreso la notizia, tramite i media.