I detenuti evasi dal carcere di Favignana, assolti Lupo e Persico

03/10/2024 08:39:00

Erano finiti entrambi sotto processo per l'evasione di tre detenuti dal carcere di Favignana, avvenuta nell'ottobre 2017. Ora, il dirigente dell'amministrazione penitenziaria Renato Persico e l'ufficiale della polizia penitenziaria Silvia Lupo sono stati assolti con formula piena. I due erano accusati di colpa in custodia, ossia di non aver adottato tutte le disposizioni necessarie per prevenire l'evasione dei tre detenuti.

I detenuti erano fuggiti calandosi dalle mura del carcere utilizzando delle lenzuola legate come corde, ma vennero catturati pochi giorni dopo. Nonostante fossero rimasti nascosti in una villetta, non riuscirono a lasciare l'isola di Favignana.

Durante l'ultima udienza, il giudice monocratico Roberta Nodari ha pronunciato la sentenza di assoluzione, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Antonella Trainito. Quest'ultima, infatti, aveva sostenuto l'assenza di colpa da parte di Persico e Lupo. La responsabilità dell'evasione è stata così trasferita ad altri membri all'interno del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP).

Nel corso delle indagini è emerso che, già prima dell'evasione, Persico e Lupo avevano segnalato la necessità di adottare misure di sicurezza più adeguate per la casa di reclusione di Favignana. Tuttavia, queste segnalazioni non avevano ricevuto risposta da parte del DAP.

Con la sentenza, il giudice ha quindi assolto i due imputati, e gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Roma per individuare eventuali responsabilità all'interno del DAP.