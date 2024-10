Tragedia all'alba: donna muore carbonizzata in un incidente stradale

03/10/2024 08:53:00

Un gravissimo incidente stradale si è verificato all’alba di oggi a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. Una donna, alla guida della sua auto, ha perso il controllo del veicolo all’incrocio tra via Bernardo Mattarella e via Amerigo Vespucci, schiantandosi violentemente contro un muro.

L’impatto è stato talmente forte che l’auto ha preso immediatamente fuoco. La donna, presumibilmente ferita a causa del violento impatto, non è riuscita a liberarsi dall’abitacolo in tempo ed è morta carbonizzata all’interno del veicolo.

Le autorità locali, tra cui i carabinieri di Villagrazia di Carini e i vigili del fuoco, sono intervenute rapidamente sul luogo dell'incidente. I pompieri hanno domato le fiamme, mentre l’incrocio e le vie adiacenti sono state chiuse per consentire i rilievi e per indagare sulle dinamiche precise dell’incidente. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’identità della vittima.