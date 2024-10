Implantologia: una seconda possibilità per riabilitare le zone senza denti

03/10/2024 09:45:00

Nelle precedenti pillole abbiamo parlato di tutte quelle tecniche odontoiatriche volte alla conservazione del dente naturale.

Ma se il dente non è più recuperabile?

Oggi parliamo di implantologia, cioè di quella branca dell'odontoiatria che mediante l'uso di dispositivi simili a delle viti ci permette di avere una seconda possibilità e quindi di riabilitare quelle zone edentule, cioè prive di dente, restituendo così alla nostra bocca la funzionalità masticatoria.

"Gli impianti dentali sono delle viti filettate che vengono inserite dentro l'osso e che fungono così da radice artificiale. Nella maggior parte dei casi, gli impianti, vengono lasciati sommersi sotto gengiva per un periodo congruo in base alla sede in cui vengono inseriti per far sì che avvenga il processo di osteointegrazione, cioè l'unione tra l'osso e l'impianto", ci spiega la dott.ssa Alessandra Trapani direttore sanitario dell'Ambulatorio odontoiatrico AT Dental di Marsala.

Trascorso il periodo di circa 3-4 mesi si può effettuare la riapertura e sostituire la vite tappo con una vite di guarigione e prese delle impronte caricare il nostro impianto con un dente finto cioè una corona. Ricordiamo che riabilitare tutte le zone edentule presenti nella nostra bocca è di fondamentale importanza poiché ciò ci permette di preservare anche gli altri denti naturali.

