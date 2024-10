Trapani: contributi a fondo perduto per la digitalizzazione delle imprese

03/10/2024 18:33:00

La Camera di Commercio di Trapani ha lanciato il Bando Voucher Digitali I4.0 che offre contributi a fondo perduto fino al 70% per sostenere la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese del territorio. Con un massimale di 2.500 euro, il bando mira a promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale, con particolare attenzione a soluzioni green-oriented e innovative.

Chi può partecipare?

Le imprese ammissibili devono rispettare alcuni requisiti, tra cui:

Essere micro, piccole o medie imprese .

. Avere la sede legale o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Trapani.

Essere attive e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese.

Essere in regola con il pagamento del diritto annuale.

Le imprese con un rating di legalità in corso di validità al momento della domanda riceveranno un'ulteriore premialità di 250 euro.

Agevolazioni previste

Le imprese che parteciperanno al bando potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili, per un massimo di 2.500 euro. Il totale delle risorse disponibili è di 55.750 euro. Il bando prevede inoltre l'ammissione di spese per consulenze e formazione, nonché per l'acquisto di hardware, software e soluzioni digitali.

Scadenza

Le domande possono essere presentate fino al 29 ottobre 2024, pertanto è consigliabile alle imprese interessate di preparare per tempo la documentazione necessaria.

Interventi ammissibili

Il bando copre diverse tecnologie avanzate, suddivise in due elenchi. Tra queste, si trovano:

Robotica avanzata , manifattura additiva , stampa 3D , cloud computing , cyber security , big data e intelligenza artificiale .

, , , , , e . Soluzioni per e-commerce, smart working e digital marketing.

Anche soluzioni legate alla transizione ecologica e al miglioramento dell’efficienza energetica sono coperte dal bando, offrendo un’opportunità concreta per le imprese che vogliono investire in tecnologie all’avanguardia e ridurre il proprio impatto ambientale.

Come candidarsi

Per partecipare, le imprese devono presentare un progetto di digitalizzazione che includa le tecnologie elencate nel bando. I fondi possono essere utilizzati per coprire consulenze, formazione e acquisti di beni strumentali funzionali all'adozione delle tecnologie.

Conclusioni

Il Bando Voucher Digitali 4.0 rappresenta una grande opportunità per le imprese trapanesi che vogliono investire nella propria trasformazione digitale. Grazie ai contributi a fondo perduto, le imprese possono migliorare la loro competitività e adottare tecnologie avanzate che facilitano il passaggio verso una gestione aziendale più moderna e sostenibile.

Per maggiori informazioni e per accedere al bando, è possibile visitare il sito della Camera di Commercio di Trapani.