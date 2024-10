 Marsala, polemiche sull’assunzione degli autisti al Comune

03/10/2024 11:17:00

Una nuova polemica investe il Comune di Marsala, stavolta legata all’assunzione degli autisti. Giovanni, un cittadino che si dichiara parte di una graduatoria di 25 autisti idonei a tempo indeterminato, ha scritto alla nostra redazione per esprimere il suo disappunto e fare luce su alcune incongruenze riguardanti le procedure di assunzione.

Secondo quanto riportato nella lettera, l’ufficio del personale del Comune avrebbe comunicato a Giovanni che la sua graduatoria, valida per tre anni secondo il bando, sarebbe scaduta a causa di una recente legge che limita la validità delle graduatorie delle pubbliche amministrazioni a due anni. Tuttavia, proprio ieri, su Tp24 abbiamo dato notizia dell'assunzione a tempo determinato di 10 autisti, utilizzando una graduatoria precedente al concorso a cui Giovanni aveva partecipato.

Giovanni si chiede come sia possibile che una graduatoria più vecchia, utilizzata per assunzioni a tempo determinato, non sia scaduta, mentre quella relativa al suo concorso, per un posto a tempo indeterminato, venga considerata non più valida. "Una pagliacciata", la definisce, e chiede aiuto per rendere pubblica questa situazione.