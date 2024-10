Domani a Trapani la Prima Conferenza Organizzativa della Rete Civica della Salute

03/10/2024 17:00:00

Si terrà venerdì 4 ottobre alle ore 10:00, presso la sala "Fulvio Sodano" del Municipio di Trapani, la Prima Conferenza Organizzativa della Rete Civica della Salute (RCS). Questo evento rappresenta un passo fondamentale per il potenziamento delle cure di prossimità e per affrontare i bisogni socio-sanitari delle comunità locali, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra le istituzioni e le risorse territoriali.

Il coordinatore regionale della RCS, Pieremilio Vasta, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa: «La RCS opera a livello di welfare di comunità e si impegna a migliorare la tutela della salute come bene comune, collaborando con le amministrazioni comunali per attuare le linee guida del PNRR e lo sviluppo dell’assistenza territoriale del SSN attraverso reti di prossimità, centrali operative territoriali e case della salute».

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi attori locali, tra cui sindaci, rappresentanti dell’ASP di Trapani, Comitati Consultivi, Ordini Professionali e delegazioni della RCS provenienti dalle diverse province siciliane. Questa conferenza si inserisce all'interno del percorso di sperimentazione promosso dall’ASP di Trapani, in collaborazione con la Convenzione Agenas-Regione Siciliana, per implementare nuovi modelli organizzativi per l’assistenza sanitaria territoriale.

L'apertura dei lavori sarà affidata ad Anna Maria De Blasi, coordinatrice provinciale della RCS a Trapani, insieme a Rosa Alba Mezzapelle (RCS Marsala), Aldo Scialabba (Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere) e Ferdinando Croce, direttore generale dell’ASP di Trapani. Seguirà un intervento di condivisione da parte di Giuseppe Virzì, assessore ai Servizi Sociali.

La Tavola Rotonda, con focus su salute, territorio e partecipazione comunitaria, vedrà contributi di personalità di spicco come Pieremilio Vasta, Luca Fazio (direttore del Dipartimento di Cure Primarie), Rosanna Oliva (direttore del Dipartimento Amministrativo dell’ASP di Trapani), Vito Ignazio Barraco (presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani) e Salvatore Colomba (presidente dell’Ordine delle Professioni Sanitarie).

Durante la conferenza, saranno anche presentati i coordinatori della RCS che operano nei distretti sanitari della provincia: Luca Fazio (Trapani, Pantelleria), Rosa Alba Mezzapelle (Marsala), Enrico Virtuoso (Mazara del Vallo), Laura Scuderi (Salemi), Pietra De Blasi (Alcamo) e Martina Danubio (Castelvetrano).

Questo evento rappresenta un momento cruciale per l’ampliamento della Rete Civica della Salute in Sicilia e per la promozione di un dialogo costante tra istituzioni, comunità locali e servizi sanitari, puntando a garantire una sanità più vicina e accessibile per tutti i cittadini.