Marsala, Pastorella piange la scomparsa di Ignazio Pipitone

03/10/2024 15:43:00

È scomparso all'età di 68 anni Ignazio Pipitone, molto noto nella zona di Contrada Pastorella a Marsala, sia perchè per anni ha lavorato all'ex V Circolo "De Vita", sia perchè è stato storico componente del Comitato "Re - Estate" di Pastorella. Per oltre 10 anni è stato un pilastro fondamentale nell'organizzazione delle edizioni dell'evento locale, diventando un punto di riferimento per tutti.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente amici e conoscenti, che ricordano il suo impegno e il suo sorriso.

La funzione religiosa in suo ricordo si terrà giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 17:00 presso la Chiesa Maria SS. Addolorata a Strasatti.

Il Comitato "Re - Estate a Pastorella" ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio toccante: "Grazie Ignazio Pipitone per tutto quello che hai fatto per Pastorella… Non dimenticheremo mai il tuo sorriso. Hai lasciato un bellissimo ricordo ad ognuno di noi".

Le più sentite condoglianze vanno alla moglie Giovanna, ai figli Bruno e Gisella, e a tutta la famiglia Pipitone.