Paura per una barca a vela alla deriva al largo di Favignana

04/10/2024 15:37:00

Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, la Guardia Costiera di Trapani ha portato a termine un'operazione di soccorso in mare, intervenendo per salvare un’imbarcazione a vela di circa 24 metri, con a bordo quattro persone di nazionalità tedesca, che si trovava alla deriva a circa 3 miglia dal porto di Favignana.

L'allarme è scattato intorno alle 00:34, quando il comandante della barca ha lanciato un segnale di emergenza “MAYDAY” tramite il canale radio VHF 16. Le condizioni meteo marine in quel momento erano estremamente avverse, con onde alte circa tre metri e venti di grecale che soffiavano a 22 nodi. A peggiorare la situazione, la catena dell'ancora si era incastrata nelle eliche, bloccando completamente l'unità, la quale rischiava di affondare.

La sala operativa della Guardia Costiera di Trapani ha immediatamente coordinato le operazioni di soccorso inviando la motovedetta veloce CP 331, specializzata nelle missioni di ricerca e soccorso (S.A.R.). Durante l'intervento, è stato mantenuto un costante contatto radio con i quattro occupanti dell'imbarcazione, ai quali è stato chiesto di indossare i giubbotti di salvataggio e mantenere la calma.

Una volta raggiunta la barca a vela, battente bandiera italiana, il personale tecnico della motovedetta ha fornito le indicazioni necessarie per sbloccare la situazione e permettere all’unità di riprendere la navigazione. La barca è stata quindi scortata fino al porto di Favignana, dove è arrivata in sicurezza e al riparo dalle condizioni meteorologiche avverse. Fortunatamente, tutti gli occupanti erano in buone condizioni di salute e hanno espresso il loro ringraziamento alla Guardia Costiera per il tempestivo e prezioso intervento.

La Guardia Costiera ricorda a tutti i diportisti di consultare sempre le previsioni meteo marine prima di partire e di avere con sé i giubbotti di salvataggio. In caso di emergenza in mare, è possibile contattare il numero blu 1530 o il Numero Unico di Emergenza 112.